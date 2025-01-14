الديوان الملكي يعزي الحوراني وأبو عبيد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشيرة الحوراني بوفاة العميد الطيار المتقاعد عبدالله محمد الحوراني، وإلى عشيرة أبو عبيد بوفاة الإعلامي محمود سليم أبو عبيد.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين، في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، وعموم عشيرتي الحوراني وأبو عبيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته.
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