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الزغاري يحذر عبر PNN من تداول اسماء للاسرى الذين سيفرج عنهم لان ذلك سيضر بذويهم

1/14/2025 10:11:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / حذر رئيس نادي الاسير الفلسطيني عبد الله الزغاري
من تداول اي اسماء للاسرى المتوقع الإفراج عنهم في صفقة التبادل خاصة من اصحاب المؤبدات وذوي الاحكام العالية.

ودعا الزغاري في تصريح مقتضب لشبكة فلسطين الاخبارية PNN الى مراعاة مشاعر
أهالي الاسرى
الذين ينتظرون بفارغ الصبر حرية أبنائهم مشيرا الى ان نشر اسماء دون التاكد منها يعتبر تلاعبا بمشاعر ذوي الاسرى وبالتالي يجب التريث لحين نشر الاسماء بشكل رسمي.

من ناحيتها نشرت صحيفة يديعوت احرنوت الية نشر اسماء الاسرى في صفقة التبادل موضحة ان الخطوات لتنفيذ صفقة الاسرى والافراج عنهم وفق القانون الاسرائيلي تسير على النحو التالي في حال لم يحدث أي خلل يعطّل الصفقة اولها
المصادقة على الصفقة مع الوسطاء قم مصادقة الكابينت الاسرائيلي عليها وبعد ذلك ⁠مصادقة الحكومة يلي ذلك نشر قوائم الأسرى للطعن ومن ثم ⁠تنفيذ فوري للصفقة.

واشارت يديعوت ان
بند الطعن على أسماء الأسرى هو بند شكلي حتى في حال تقديم الطعن وهذا ما ستقوم به جمعيات اليمين الإسرائيلي ستقوم المحكمة برفض الطعن.


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