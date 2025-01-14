الزغاري يحذر عبر PNN من تداول اسماء للاسرى الذين سيفرج عنهم لان ذلك سيضر بذويهم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN / حذر رئيس نادي الاسير الفلسطيني عبد الله الزغاريمن تداول اي اسماء للاسرى المتوقع الإفراج عنهم في التبادل خاصة من اصحاب المؤبدات وذوي الاحكام العالية.

ودعا الزغاري في تصريح مقتضب لشبكة فلسطين الاخبارية PNN الى مراعاة مشاعر

أهالي الاسرى

الذين ينتظرون بفارغ الصبر حرية أبنائهم مشيرا الى ان نشر اسماء دون التاكد منها يعتبر تلاعبا بمشاعر ذوي الاسرى وبالتالي يجب التريث لحين نشر الاسماء بشكل رسمي.

من ناحيتها نشرت صحيفة يديعوت احرنوت الية نشر اسماء الاسرى في صفقة التبادل موضحة ان الخطوات لتنفيذ صفقة الاسرى والافراج عنهم وفق القانون الاسرائيلي تسير على النحو التالي في حال لم يحدث أي خلل يعطّل الصفقة اولها

المصادقة على الصفقة مع الوسطاء قم مصادقة الكابينت الاسرائيلي عليها وبعد ذلك ⁠مصادقة الحكومة يلي ذلك نشر قوائم الأسرى للطعن ومن ثم ⁠تنفيذ فوري للصفقة.



واشارت يديعوت ان

بند الطعن على أسماء الأسرى هو بند شكلي حتى في حال تقديم الطعن وهذا ما ستقوم به جمعيات اليمين الإسرائيلي ستقوم المحكمة برفض الطعن.



