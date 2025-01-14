الزغاري يحذر عبر PNN من تداول اسماء للاسرى الذين سيفرج عنهم لان ذلك سيضر بذويهم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN / حذر رئيس نادي الاسير الفلسطيني عبد الله الزغاري
من تداول اي اسماء للاسرى المتوقع الإفراج عنهم في صفقة
التبادل خاصة من اصحاب المؤبدات وذوي الاحكام العالية.
ودعا الزغاري في تصريح مقتضب لشبكة فلسطين الاخبارية PNN الى مراعاة مشاعر
أهالي الاسرى
الذين ينتظرون بفارغ الصبر حرية أبنائهم مشيرا الى ان نشر اسماء دون التاكد منها يعتبر تلاعبا بمشاعر ذوي الاسرى وبالتالي يجب التريث لحين نشر الاسماء بشكل رسمي.
من ناحيتها نشرت صحيفة يديعوت احرنوت الية نشر اسماء الاسرى في صفقة التبادل موضحة ان الخطوات لتنفيذ صفقة الاسرى والافراج عنهم وفق القانون الاسرائيلي تسير على النحو التالي في حال لم يحدث أي خلل يعطّل الصفقة اولها
المصادقة على الصفقة مع الوسطاء قم مصادقة الكابينت الاسرائيلي عليها وبعد ذلك مصادقة الحكومة يلي ذلك نشر قوائم الأسرى للطعن ومن ثم تنفيذ فوري للصفقة.
واشارت يديعوت ان
بند الطعن على أسماء الأسرى هو بند شكلي حتى في حال تقديم الطعن وهذا ما ستقوم به جمعيات اليمين الإسرائيلي ستقوم المحكمة برفض الطعن.
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