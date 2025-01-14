إطلاق مشروع دعونا نشعر بالرضا لدعم الأطفال الصم بالمزار الجنوبي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت جمعية شقيرا الخيرية في لواء المزار الجنوبي مشروع "دعونا نشعر بالرضا" الذي يستهدف الأطفال الصم وأسرهم، بالتعاون مع المنظمة الإيطالية "أركس ارتشي" للثقافة والتنمية.



وتضمن المشروع الذي يشمل 6 مناطق في الأردن، لقاء موسعا مع مقدمي الخدمات الطبية في المنطقة ودعاة وواعظات، بهدف تقديم دعم نفسي وديني للأسر، ونصائح طبية متخصصة للأطفال الصم.



وقال متصرف لواء المزار الجنوبي الدكتور علي الحيصة خلال حفل الإطلاق إن المشروع يسعى إلى تعزيز الروابط الأسرية بين الأطفال ذوي الإعاقة السمعية والآباء، ودعم ورعاية أصحاب المراكز المعنية.