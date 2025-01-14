Tuesday, 14 January 2025 06:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المستقلة للانتخاب بدء صرف المستحقات المالية للأحزاب السياسية

1/14/2025 9:04:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد أن الهيئة بدأت اليوم الثلاثاء بصرف المستحقات المالية للأحزاب السياسية بناء على النتائج التي حققتها في انتخابات مجلس النواب العشرين لعام 2024.
وأوضح أبو زيد بأن تقديم موعد صرف الدفعة الأولى من المستحقات المالية جاء استنادا لقرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المستند إلى مخاطبات الأحزاب التي كانت تطلب من خلالها صرف تلك المستحقات لتغطية الالتزامات المستحقة عليها بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أيلول الماضي.
حيث بيّن بأن إجمالي المبالغ المستحقة لتلك الاحزاب بلغت (مليون و 102 ألف دينار)، وسيتم صرف (50%) من المستحقات الحزبية بموجب نظام المساهمة المالية (رقم 15 لسنة 2023 ) على أن يتم صرف الـ(50%) المتبقية في موعدها من شهر حزيران المقبل.
وأكد أمين السجل بأن (20) حزباً من أصل (38) حزبا مرخصا ستحصل على الدعم،مشيرا إلى أن المبالغ المستحقة للأحزاب جاء وفقاً لعدد الأحزاب التي تجاوزت نصف نسبة الحسم (العتبة) التي نص عليها قانون الانتخاب (رقم 4 لسنة 2022)،إضافة الى عدد المقاعد النيابية التي حصل عليها كل حزب .








MENAFN14012025000208011052ID1109089029

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث