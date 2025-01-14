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اليرموك تُطلق المرحلة الثانية من مشروع مراقبة جودة الهواء في عمّان وإربد

1/14/2025 9:04:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت جامعة اليرموك المرحلة الثانية من مشروع "مراقبة جودة الهواء في مدينتي عمّان وإربد"، المدعوم من صندوق عبد الحميد شومان للبحث العلمي.


وقالت الجامعة في بيان اليوم الثلاثاء، إن المشروع يهدف إلى دراسة وتحليل جودة الهواء في المناطق الحضرية باستخدام تقنيات متطورة للرصد والقياس، بما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين البيئة والصحة العامة.


ويضم فريق المشروع، رئيس قسم الجغرافيا في كلية الآداب الدكتور خالد هزايمة، والدكتور مهيب عواودة من قسم علوم الأرض والبيئة في كلية العلوم، والباحث مراد الجراح من برنامج ماجستير الجغرافيا التطبيقية في قسم الجغرافيا، بالتعاون والتنسيق مع أمانة عمان الكبرى وبلدية إربد الكبرى ومجموعة من المتطوعين في المدينتين.

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