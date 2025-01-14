معرض الخريف يستكمل استعداداته لاستقبال الزوار خلال الفترة من 23 من يناير الجاري ولغاية الأول من فبراير المقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) يواصل معرض الخريف استعداداته لاستقبال الزوار، حيث من المقرر أن تُقام النسخة الخامسة والثلاثون من الحدث التجاري المرتقب خلال الفترة من 23 يناير الجاري ولغاية 1 فبراير المقبل في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير، وسيكون الدخول مجانياً لجميع الزوار ،من خلال التسجيل المسبقعبر الموقع الإلكتروني

وفي هذا الصدد، أكدت سارة أحمد بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ورئيس مجلس إدارة مركز البحرين العالمي للمعارض: "يُعتبر معرض الخريف من الفعاليات الرئيسية على أجندة المعارض التي تُقام في مركز البحرين العالمي للمعارض. ويستقطب المعرض سنوياً مجموعة مميزة من المنتجات العالمية، ويحظى بإقبال كبير من الزوار، مما يُبرز ريادة قطاع التسوق والبيع بالتجزئة في مملكة البحرين."

وأشارت بوحجي إلى أن نسخة هذا العام ستتضمن المزيد من فرص التسوق الفريدة من نوعها، بالإضافة إلى الفعاليات والبرامج الترفيهية التي ستساهم في خلق تجارب عائلية جديدة تضفي طابعاً مميزاً على تجربة زوار المعرض.

وبدوره، أفاد محمد إبراهيم، المدير العام لشركة "إنفورما ماركتس": "مع احتفالنا بمرور 35 عاماً على انطلاق معرض الخريف، نحن فخورون بتنظيم هذه الفعالية التي تُقام على مدى 10 أيام حيث يُبرز المعرض إمكانات قطاع التجزئة في مملكة البحرين، ويوفر فرص تسوق جديدة ومغرية للزوار من خلال استقطاب عدد كبير من العارضين من دول مختلفة."

ويمثل معرض الخريف مهرجان تسوق فريداً من نوعه، حيث يشارك فيه أكثر من 608 أجنحة من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وسيقدم العارضون مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل المنسوجات، المفروشات، المواد الغذائية، الملابس، الإلكترونيات، السلع الكهربائية، الإكسسوارات، مستحضرات التجميل، الديكور، المستلزمات المنزلية وغيرها، مما يعكس تنوع قطاع البيع بالتجزئة في المملكة.

وسيشهد هذا العام العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المصاحبة، حيث ستتاح للزوار فرصة الاستمتاع بفقرة عائلية ترفيهية مع شخصية "دبدوب" المحبوبة، ستُنظّم فعالية "دبدوب" للأطفال يومياً من الساعة 6:00 مساءً إلى الساعة 7:00 مساءً، مع توزيع جوائز وهدايا للزوار، بالإضافة إلى التقاط صور تذكارية مع الأطفال والعائلات، كما سيشهد المعرض زيادة في مساحة العرض.

وسيفتح المعرض أبوابه للزوار على فترتين، من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 ظهراً، ومن الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 10:00 مساءً، وسيتم تمديد ساعات العرض يومي 31 يناير و1 فبراير، كما ستخصص الفترة الصباحية يومي 26 و27 يناير للسيدات فقط، لضمان تجربة مريحة وخاصة، كما سيتم تجهيز فناء للمأكولات يضم 10 مطاعم ومقاهٍ لخدمة الزوار، مما يُضيف بعداً ترفيهياً وتجربة متكاملة للتسوق.