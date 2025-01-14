معرض الخريف يستكمل استعداداته لاستقبال الزوار خلال الفترة من 23 من يناير الجاري ولغاية الأول من فبراير المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يواصل معرض الخريف استعداداته لاستقبال الزوار، حيث من المقرر أن تُقام النسخة الخامسة والثلاثون من الحدث التجاري المرتقب خلال الفترة من 23 يناير الجاري ولغاية 1 فبراير المقبل في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير، وسيكون الدخول مجانياً لجميع الزوار ،من خلال التسجيل المسبق
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وفي هذا الصدد، أكدت سارة أحمد بوحجي، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ورئيس مجلس إدارة مركز البحرين العالمي للمعارض: "يُعتبر معرض الخريف من الفعاليات الرئيسية على أجندة المعارض التي تُقام في مركز البحرين العالمي للمعارض. ويستقطب المعرض سنوياً مجموعة مميزة من المنتجات العالمية، ويحظى بإقبال كبير من الزوار، مما يُبرز ريادة قطاع التسوق والبيع بالتجزئة في مملكة البحرين."
وأشارت بوحجي إلى أن نسخة هذا العام ستتضمن المزيد من فرص التسوق الفريدة من نوعها، بالإضافة إلى الفعاليات والبرامج الترفيهية التي ستساهم في خلق تجارب عائلية جديدة تضفي طابعاً مميزاً على تجربة زوار المعرض.
وبدوره، أفاد محمد إبراهيم، المدير العام لشركة "إنفورما ماركتس": "مع احتفالنا بمرور 35 عاماً على انطلاق معرض الخريف، نحن فخورون بتنظيم هذه الفعالية التي تُقام على مدى 10 أيام حيث يُبرز المعرض إمكانات قطاع التجزئة في مملكة البحرين، ويوفر فرص تسوق جديدة ومغرية للزوار من خلال استقطاب عدد كبير من العارضين من دول مختلفة."
ويمثل معرض الخريف مهرجان تسوق فريداً من نوعه، حيث يشارك فيه أكثر من 608 أجنحة من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وسيقدم العارضون مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل المنسوجات، المفروشات، المواد الغذائية، الملابس، الإلكترونيات، السلع الكهربائية، الإكسسوارات، مستحضرات التجميل، الديكور، المستلزمات المنزلية وغيرها، مما يعكس تنوع قطاع البيع بالتجزئة في المملكة.
وسيشهد هذا العام العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية المصاحبة، حيث ستتاح للزوار فرصة الاستمتاع بفقرة عائلية ترفيهية مع شخصية "دبدوب" المحبوبة، ستُنظّم فعالية "دبدوب" للأطفال يومياً من الساعة 6:00 مساءً إلى الساعة 7:00 مساءً، مع توزيع جوائز وهدايا للزوار، بالإضافة إلى التقاط صور تذكارية مع الأطفال والعائلات، كما سيشهد المعرض زيادة في مساحة العرض.
وسيفتح المعرض أبوابه للزوار على فترتين، من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 ظهراً، ومن الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 10:00 مساءً، وسيتم تمديد ساعات العرض يومي 31 يناير و1 فبراير، كما ستخصص الفترة الصباحية يومي 26 و27 يناير للسيدات فقط، لضمان تجربة مريحة وخاصة، كما سيتم تجهيز فناء للمأكولات يضم 10 مطاعم ومقاهٍ لخدمة الزوار، مما يُضيف بعداً ترفيهياً وتجربة متكاملة للتسوق.
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