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مباحثات أردنية جزائرية في مجال صيانة شبكات النقل الكهربائي

1/14/2025 8:13:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، اليوم الثلاثاء مع وفد جزائري من يمثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز الجزائرية "سونلغاز"، سبل تبادل الخبرات وتحسين وتطوير أنظمة صيانة وتشغيل شبكات النقل الكهربائية بين البلدين.
وأكد البطاينة أهمية التعاون بين الطرفين لتعزيز الخبرات المتبادلة في مجال صيانة شبكات النقل الكهربائية، والبحث عن فرص واعدة للإسهام في رفع الكفاءات والخبرات الثنائية، مشيرا إلى أهمية استمرار التواصل بين الطرفين لتحقيق الفرص الأفضل بتبادل الخبرات والتطوير في قطاع الطاقة.
وزار الوفد الجزائري مركز المراقبة والتحكم الوطني التابع لشركة الكهرباء الوطنية، ومحطة تحويل جنوب عمان، واطلع على الإجراءات المتبعة في عمليات الصيانة المبرمجة والوقائية، والآلية المتبعة لإحلال المعدات الكهربائية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية لدى شركة الكهرباء الوطنية.
ومن المقرر أن يزور الوفد غدا الأربعاء مركز التدريب الكهربائي التابع لشركة الكهرباء الوطنية ومحطة تحويل السمرا.









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