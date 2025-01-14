مالية الأعيان تُناقش استراتيجية وزارة السياحة وموازنتها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر اليوم الثلاثاء، استراتيجية وزارة السياحة والآثار وموازنتها.



وقال العين المعشر، إن اجتماع اللجنة مع السياحة والآثار لينا عناب، جاء للاطلاع على استراتيجية وموازنة الوزارة ومشاريعها ومدى توافقها مع رؤية التحديث الاقتصادي وكتاب التكليف السامي.



بدورها، قالت الوزيرة عناب، إن الوزارة ودوائرها تعمل بشكل متكامل بهدف تحقيق محركات رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تعمل على إيجاد بيئة سياحية مناسبة تستقطب المزيد من الزوار للمملكة.



وأكدت أن استراتيجية الوزارة تنسجم مع كتاب التكليف السامي الذي وجّه بزيادة مساهمة قطاع السياحة في النمو الاقتصادي من خلال تطوير المنتج السياحي وتحسين الخدمات السياحة وتعزيز السياحة العلاجية وغيرها من الأنماط السياحية.



وبينت عناب، أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تعزيز فعالية التسويق وتقليل أثر السياحة الموسمية، وزيادة القدرة على التعافي، وتعزيز السفر عبر شركات النقل منخفضة التكاليف.



وأشارت إلى العمل على تدريب الموارد البشرية في الوزارة بشكل يتواءم مع خطة تحديث القطاع العام، وإشراك المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في المهن والوظائف السياحية وإشراك المجتمعات المحلية في النشاطات السياحية، لافتة الى أن أهداف الوزارة ترمي إلى حماية التراث وتحسين المواقع الأثرية وترميمها وإعادة تأهيلها وتسجيلها في قائمة التراث الإسلامية وقائمة التراث العالمية.