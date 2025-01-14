الكشف عن سبب ظهور خطوط بيضاء في سماء الأردن فجر اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان السحب الليلية المضيئة التي ظهرت في الاردن من النوع المعروف بـالشرائط أو الحزم، وهي واحدة من الأنواع المميزة لهذه الظاهرة النادرة ، وتتميز هذه السحب بظهورها على شكل خطوط أو حزم رفيعة مضيئة في السماء.



وبينت انها عادةً ما تظهر في خطوط العرض العالية والمتوسطة (60 درجة فأكثر)، ونادرًا ما تُرصد في خطوط عرض أقل من 45 درجة.



واشارت انها توجد على ارتفاعات عالية جدًا تصل إلى حوالي 76-85 كيلومترًا في طبقة الميزوسفير، وهو ما يجعلها قادرة على التقاط ضوء الشمس قبل شروقها بفترة طويلة أو بعد غروبها.



واضافت ان سبب الإضاءة انعكاس أشعة الشمس التي لم تصل بعد إلى سطح الأرض، لكنها تضرب هذه السحب بسبب ارتفاعها الشاهق.