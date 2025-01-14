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الجمارك تؤكد أنها لا تتقاضى أي رسوم جمركية من السوريين العائدين إلى بلادهم على الأثاث والمقتنيات

1/14/2025 8:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحمد بني هاني

أكد الناطق الإعلامي في الجمارك الأردنية عميد جمارك سائد عاشور أن الجمارك لا تتقاضى أي رسوم جمركية من السوريين العائدين إلى بلادهم مع الأثاث والمقتنيات الخاصة بهم.


وقال عاشور لـ"الوكيل الإخباري"، إن الرسوم التي يتم استيفائها من شركات التخليص في المراكز الحدودية هي بيان صادر بدل خدمات مثل التحميل والتنزيل والمعاينة لا يتجاوز 55 ديناراً .
وأضاف أن الجمارك تقوم بتسهيل عملية مرور وعبور السوريين إلى بلادهم، مؤكدا أن نشاط الحركة عبر المراكز الحدودية مع سوريا.
وكانت اعتمدت دائرة الجمارك مؤخرا ثلاثة مراكز جمركية لتنظيم بيانات الشاحنات المتجهة إلى سوريا، بالإضافة إلى مركز جمرك جابر، على أن يكون مركز خروجها مركز جمرك حدود جابر وهي: (مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية، مركز جمرك المفرق، مركز جمرك عمّان/ الماضونة).

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