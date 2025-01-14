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مدعي عام الجنائية الدولية يدعو القضاة لرفض الاستئناف الإسرائيلي

1/14/2025 8:13:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، القضاة في المحكمة على وجوب رفض الاستئناف الإسرائيلي بشأن التحقيق في الحرب في قطاع غزة.


يأتي ذلك، بعدما قدمت إسرائيل استئنافا إلى المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيه بتعليق مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرهما خان في نوفمبر 2024، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في غزة، وإعادة النظر فيهما.


وسبق أن دعا خان في ديسمبر 2024، غرفة الاستئناف إلى رفض هذا الطلب، معتبرا أنه غير ذي صلة في الوقت الحالي، مع إمكانية تقديم مثل هذا الطلب في مراحل لاحقة من العملية القضائية.


تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي الاعتقال استنادا إلى تحقيقات حول الانتهاكات المرتكبة في غزة منذ أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن ارتقاء آلاف الشهداء المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية.

RT

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