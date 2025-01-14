وقفة دعم وإسناد للمعتقلين في طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم / PNN - اعتصم ذوو المعتقلين، وممثلو القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الرسمية والشعبية، في محافظة طولكرم، اليوم الثلاثاء، أمام مكتب الصليب الأحمر في المدينة، دعما وإسنادا للمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ورفع المعتصمون صور المعتقلين، ورددوا الهتافات الوطنية الداعمة لقضيتهم، والمؤكدة على ضرورة الضغط لإنقاذ حياتهم والإفراج عنهم.
وأكد المتضامنون، أن قضية المعتقلين هي قضية وطنية جامعة لشعبنا وتحتاج إلى جهد أكبر للإفراج عنهم، في ظل ما يعانونه من ويلات السجن وممارسات الاحتلال القمعية بحقهم والتي زادت وتيرتها بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، معربين عن أملهم في انتهاء هذا العدوان في أقرب وقت ممكن، وتحقيق حرية المعتقلين.
وقال مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر: "نقف أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه الوقفة الأسبوعية المتواصلة منذ ربع قرن، دعما ومساندة للمعتقلين في سجون الاحتلال الذين وصل عددهم على أكثر من 12 ألف معتقل ومعتقلة، 30% منهم من الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، يعانون ظروفا صعبة ومزرية ويفتقدون لأدنى متطلبات الحياة المعيشية داخل المعتقلات، التي تفاقمت بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".
وأشار إلى ما يتعرض له شعبنا من عدوان وتطهير عرقي وإبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 110 آلاف مصاب، وأكثر من 46 ألف شهيد، ومليونين يتعرضون للنزوح والهجرة القسرية والاعتقال بسبب قصف الاحتلال وعدوانه المتواصل، وما يتعرض له شعبنا في الضفة من قتل وتشريد خاصة في مخيمات الشمال، آملا أن تحمل الأيام القليلة القادمة بشائر خير لوقف العدوان والإفراج عن المعتقلين من سجون الاحتلال.
بدوره، طالب منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سلامة، الصليب الأحمر بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المعتقلين لما يتعرضون له من ضرب وتنكيل يتعارضان مع القوانين والمواثيق الدولية، وعدم السماح الاحتلال للمؤسسات الإنسانية بإدخال الملابس الشتوية إلى المعتقلين في ظل أجواء الشتاء الباردة، مشيرا إلى انبعاث نوع من التفاؤل والفرحة في وجوه ذوي المعتقلين للأيام القادمة، الذين ينتظرون بفارغ الصبر حرية أبنائهم لتكتمل الفرحة في كل بيت فلسطيني، وليعيشوا بأمن وأمان في وطنهم.
وقالت والدة المعتقلة براءة حاتم فقها من بلدة كفر اللبد، المحكومة إداريا ستة أشهر، قضت منها خمسة وتقبع في سجن الدامون، "نتمنى خروجها من الأسر قريبا هي وجميع المعتقلات والمعتقلين، مضيفة أن الفترة السابقة كان فيها ظلم وقهر للمعتقلين وذويهم بسبب عدم القدرة على التواصل معهم، ولا نعرف شيئا عن إخبارهم في ظل الخوف والقلق عليهم من ممارسات الاحتلال بحقهم"، معربة عن أملها أن تشهد الفترة القادمة تبييض السجون وعودة المعتقلين إلى ذويهم، وتفرح فلسطين بهم، وتُرفع الغمة عن أهلنا في قطاع غزة.
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