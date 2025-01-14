وقفة دعم وإسناد للمعتقلين في طولكرم

MENAFN - Palestine News ) طولكرم / PNN - اعتصم ذوو المعتقلين، وممثلو القوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الرسمية والشعبية، في محافظة طولكرم، اليوم الثلاثاء، أمام مكتب الصليب الأحمر في المدينة، دعما وإسنادا للمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المعتصمون صور المعتقلين، ورددوا الهتافات الوطنية الداعمة لقضيتهم، والمؤكدة على ضرورة الضغط لإنقاذ حياتهم والإفراج عنهم.

وأكد المتضامنون، أن قضية هي قضية وطنية لشعبنا وتحتاج إلى جهد أكبر للإفراج عنهم، في ظل ما يعانونه من ويلات السجن وممارسات الاحتلال القمعية بحقهم والتي زادت وتيرتها بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، معربين عن أملهم في انتهاء هذا العدوان في أقرب وقت ممكن، وتحقيق حرية المعتقلين.

وقال مدير مكتب نادي الأسير في طولكرم إبراهيم النمر: "نقف أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه الوقفة الأسبوعية المتواصلة منذ ربع قرن، دعما ومساندة للمعتقلين في سجون الاحتلال الذين وصل عددهم على أكثر من 12 ألف معتقل ومعتقلة، 30% منهم من الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، يعانون ظروفا صعبة ومزرية ويفتقدون لأدنى متطلبات الحياة المعيشية داخل المعتقلات، التي تفاقمت بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأشار إلى ما يتعرض له شعبنا من عدوان وتطهير عرقي وإبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 110 آلاف مصاب، وأكثر من 46 ألف شهيد، ومليونين يتعرضون للنزوح والهجرة القسرية والاعتقال بسبب قصف الاحتلال وعدوانه المتواصل، وما يتعرض له شعبنا في الضفة من قتل وتشريد خاصة في مخيمات الشمال، آملا أن تحمل الأيام القليلة القادمة بشائر خير لوقف العدوان والإفراج عن المعتقلين من سجون الاحتلال.

بدوره، طالب منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سلامة، الصليب الأحمر بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المعتقلين لما يتعرضون له من ضرب وتنكيل يتعارضان مع القوانين والمواثيق الدولية، وعدم السماح الاحتلال للمؤسسات الإنسانية بإدخال الملابس الشتوية إلى المعتقلين في ظل أجواء الشتاء الباردة، مشيرا إلى انبعاث نوع من التفاؤل والفرحة في وجوه ذوي المعتقلين للأيام القادمة، الذين ينتظرون بفارغ الصبر حرية أبنائهم لتكتمل الفرحة في كل بيت فلسطيني، وليعيشوا بأمن وأمان في وطنهم.

وقالت والدة المعتقلة براءة حاتم فقها من بلدة كفر اللبد، المحكومة إداريا ستة أشهر، قضت منها خمسة وتقبع في سجن الدامون، "نتمنى خروجها من الأسر قريبا هي وجميع المعتقلات والمعتقلين، مضيفة أن الفترة السابقة كان فيها ظلم وقهر للمعتقلين وذويهم بسبب عدم القدرة على التواصل معهم، ولا نعرف شيئا عن إخبارهم في ظل الخوف والقلق عليهم من ممارسات الاحتلال بحقهم"، معربة عن أملها أن تشهد الفترة القادمة تبييض السجون وعودة المعتقلين إلى ذويهم، وتفرح فلسطين بهم، وتُرفع الغمة عن أهلنا في قطاع غزة.