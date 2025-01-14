محافظ المحافظة الجنوبية يتفقد احتياجات أهالي منطقة الحجيات الخدمية والتنموية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) قام سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، بجولة تفقدية لمنطقة الحجيات، ضمن سلسلة الجولات والزيارات الميدانية والجولات التفقدية لمختلف مناطق المحافظة، حيث شهدت الزيارة متابعة سموه لاحتياجات المواطنين في المجالات الخدمية والتنموية، إلى جانب اطلاع سموه على المرافق العامة في المنطقة، بحضور العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، و عبدالله إبراهيم عبداللطيف رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية وعضو المجلس البلدي للدائرة الرابع السيد محمد الدراج، وعدد من المسؤولين من المحافظة ووزارة الأشغال وعدد من أهالي المنطقة.

وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية، حرص المحافظة على متابعة وتنفيذ احتياجات الأهالي بالتعاون مع الجهات المعنية، والسعي المستمر لتطوير القطاع الخدمي والتنموي، بما يخدم النمو العمراني الذي تشهده كافة مناطق المحافظة الجنوبية، منوهًا بحرص المحافظة في التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ضمن جهود المحافظة في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في الخدمات المقدمة للأهالي والمواطنين.

وخلال الجولة الميدانية، تفقد سمو المحافظ مشروع تطوير شارع المحزورة وشارع الحجيات بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية وتصريف مياه الأمطار بمنطقة الحجيات، كما اطلع سموه على عددٍ من المرافق العامة والإمكانيات التي تسهم في تلبية احتياجات الأهالي التنموية، ومراحل المشاريع الخدمية المزمع تنفيذها، وجودة الخدمات العامة، بما يتوافق مع متطلبات الأهالي، والتي تسهم في جوانب التطوير والارتقاء بالمرافق والخدمات المقدمة.

وأكد سمو المحافظ استمرار المحافظة على دعم نهج التواصل وسرعة الاستجابة في استقبال احتياجات ومقترحات الأهالي عبر التواصل الميداني بمتابعة هذه الاحتياجات خلال الزيارات الميدانية والجولات التفقدية، مشيدًا سموه بجهود الجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ تلك الاحتياجات في مختلف المجالات.