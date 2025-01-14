محافظ المحافظة الجنوبية يتفقد احتياجات أهالي منطقة الحجيات الخدمية والتنموية

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- Akhbar Al Khaleej) قام سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، محافظ المحافظة الجنوبية، بجولة تفقدية لمنطقة الحجيات، ضمن سلسلة الجولات والزيارات الميدانية والجولات التفقدية لمختلف مناطق المحافظة، حيث شهدت الزيارة متابعة سموه لاحتياجات المواطنين في المجالات الخدمية والتنموية، إلى جانب اطلاع سموه على المرافق العامة في المنطقة، بحضور العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، و عبدالله إبراهيم عبداللطيف رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية وعضو المجلس البلدي للدائرة الرابع السيد محمد الدراج، وعدد من المسؤولين من المحافظة ووزارة الأشغال وعدد من أهالي المنطقة.
وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية، حرص المحافظة على متابعة وتنفيذ احتياجات الأهالي بالتعاون مع الجهات المعنية، والسعي المستمر لتطوير القطاع الخدمي والتنموي، بما يخدم النمو العمراني الذي تشهده كافة مناطق المحافظة الجنوبية، منوهًا بحرص المحافظة في التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ضمن جهود المحافظة في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في الخدمات المقدمة للأهالي والمواطنين.
وخلال الجولة الميدانية، تفقد سمو المحافظ مشروع تطوير شارع المحزورة وشارع الحجيات بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية وتصريف مياه الأمطار بمنطقة الحجيات، كما اطلع سموه على عددٍ من المرافق العامة والإمكانيات التي تسهم في تلبية احتياجات الأهالي التنموية، ومراحل المشاريع الخدمية المزمع تنفيذها، وجودة الخدمات العامة، بما يتوافق مع متطلبات الأهالي، والتي تسهم في جوانب التطوير والارتقاء بالمرافق والخدمات المقدمة.
وأكد سمو المحافظ استمرار المحافظة على دعم نهج التواصل وسرعة الاستجابة في استقبال احتياجات ومقترحات الأهالي عبر التواصل الميداني بمتابعة هذه الاحتياجات خلال الزيارات الميدانية والجولات التفقدية، مشيدًا سموه بجهود الجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ تلك الاحتياجات في مختلف المجالات.
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