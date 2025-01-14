سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مدراء في وزارة الإعلام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (4) لسنة 2025 بتعيين مدراء في وزارة الإعلام، وذلك بناءً على عرْض وزير
الإعلام، جاء فيه:
المادة الأولى
يُحال السيد قيس حسن الدوسري مدير إدارة التلفزيون في وزارة الإعلام على التقاعد بناءً على طلبه.
المادة الثانية
يُعين السيد عبدالرحمن خميس علي الرميحي مديراً لإدارة الإبداع والإعلام الإلكتروني في وزارة الإعلام بدلاً من السيدة مريم عيسى بوكمال.
المادة الثالثة
يُعين السيد بدر محمد حسن عبدالله مديراً لإدارة الإذاعة في وزارة الإعلام بدلاً من السيد يونس سلمان حسن.
المادة الرابعة
يُعين في وزارة الإعلام كل من:
1- السيد عبدالرحمن خميس عبدالرحمن الزياني مديراً لإدارة التلفزيون
2- السيد علي عبدالحسين جواد رضي مديراً لإدارة الإعلام الرياضي
3- السيدة سارة محمد سعيد مهدي مديراً لإدارة التخطيط الاستراتيجي والمشاريع
المادة الخامسة
على وزير الإعلام تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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