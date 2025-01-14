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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مدراء في وزارة الإعلام

1/14/2025 8:05:36 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (4) لسنة 2025 بتعيين مدراء في وزارة الإعلام، وذلك بناءً على عرْض وزير الإعلام، جاء فيه:

المادة الأولى

يُحال السيد قيس حسن الدوسري مدير إدارة التلفزيون في وزارة الإعلام على التقاعد بناءً على طلبه.

المادة الثانية

يُعين السيد عبدالرحمن خميس علي الرميحي مديراً لإدارة الإبداع والإعلام الإلكتروني في وزارة الإعلام بدلاً من السيدة مريم عيسى بوكمال.

المادة الثالثة

يُعين السيد بدر محمد حسن عبدالله مديراً لإدارة الإذاعة في وزارة الإعلام بدلاً من السيد يونس سلمان حسن.

المادة الرابعة

يُعين في وزارة الإعلام كل من:

1- السيد عبدالرحمن خميس عبدالرحمن الزياني مديراً لإدارة التلفزيون

2- السيد علي عبدالحسين جواد رضي مديراً لإدارة الإعلام الرياضي

3- السيدة سارة محمد سعيد مهدي مديراً لإدارة التخطيط الاستراتيجي والمشاريع

المادة الخامسة

على وزير الإعلام تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

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