القضاء يلغي فصل 3 طلاب من العلوم الإسلامية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، اليوم ، قراراً يؤيد حكم المحكمة الإدارية بإلغاء عقوبة الفصل التي أصدرتها جامعة
العلوم الإسلامية بحق ثلاثة طلاب.
وجاء قرار الفصل على خلفية مشاركتهم في إقامة "صلاة الغائب على الشهداء" على ضحايا العدوان على قطاع غزة.
ويعتبر القرار نهائياً وملزماً، ويتوجب على الجامعة تنفيذه بإلغاء قرارات الفصل وإعادة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية.
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