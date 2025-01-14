القضاء يلغي فصل 3 طلاب من العلوم الإسلامية

MENAFN - Khaberni) خبرني - أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، اليوم ، قراراً يؤيد حكم المحكمة الإدارية بإلغاء عقوبة الفصل التي أصدرتها العلوم الإسلامية بحق ثلاثة طلاب.

وجاء قرار الفصل على خلفية مشاركتهم في إقامة "صلاة الغائب على الشهداء" على ضحايا العدوان على قطاع غزة.

ويعتبر القرار نهائياً وملزماً، ويتوجب على الجامعة تنفيذه بإلغاء قرارات الفصل وإعادة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية.