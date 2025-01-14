الهباش: حماية وطن تسعى إلى بسط النظام وفرض الأمن والأمان

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين -PNN- قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن حملة "حماية وطن" في مخيم جنين تستهدف الخارجين على القانون، وتسعى إلى بسط النظام وفرض الأمن والأمان، وسط ظروف غاية في التعقيد مع تواصل عدوان الاحتلال واستهدافه لكل ما هو فلسطيني.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد، اليوم الثلاثاء، في مقر محافظة جنين بحضور إقليم حركة فتح، وعدد من الفعاليات والنقابات، ووزير السياحة هاني الحايك.
وأضاف الهباش، أن محافظة جنين هي صمام الأمان لمشروعنا الوطني، ورافعة من روافعه، إذ قدمت تضحيات كبيرة في مسيرة نضالنا الوطني.
وشدد على أن الحملة ملتزمة بإعادة الاستقرار وضمان حياة كريمة للمواطنين في جنين وسائر محافظات الضفة الغربية.
من جانبه، قال محافظ جنين كمال أبو الرب، إنه في ظل استمرار حملة "حماية وطن" تتواصل أعمال التأهيل والإعمار في جنين.
وأكد أبو الرب، أن هناك حاضنة شعبية كبيرة تلتف حول إجراءات المؤسسة الأمنية بضرورة تنفيذ وتطبيق النظام والقانون لحماية الوطن والمواطن، وأنه في كل الاجتماعات التي تم عقدها في المحافظة مع كل القطاعات، فإن الجميع يناشد ضرورة استمرار الحملة الأمنية وسط إسناد لكل إجراءات المؤسسة الأمنية، مؤكدا أهمية دور المجتمع المحلي في الوقوف صفاً واحداً أمام ضرورة وقف ما يحدث من فلتان.
بدوره، قال الحايك، إنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس وبتعليمات من رئيس الوزراء محمد مصطفى، فإن الوزارات تقوم بتفعيل دورها في المحافظة، نظرا للوضع الاستثنائي فيها.
وأشار إلى أن الوزارات تعمل على تعزيز صمود شعبنا في المحافظة وفي مخيم جنين، بالإمكانيات المتاحة.
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