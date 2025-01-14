الهباش: حماية وطن تسعى إلى بسط النظام وفرض الأمن والأمان

MENAFN - Palestine News ) جنين -PNN- قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن حملة "حماية وطن" في مخيم جنين تستهدف الخارجين على القانون، وتسعى إلى بسط النظام وفرض الأمن والأمان، وسط ظروف غاية في التعقيد مع تواصل عدوان الاحتلال واستهدافه لكل ما هو فلسطيني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد، اليوم الثلاثاء، في مقر محافظة جنين بحضور إقليم حركة فتح، وعدد من الفعاليات والنقابات، ووزير السياحة هاني الحايك.

وأضاف الهباش، أن محافظة جنين هي صمام الأمان لمشروعنا الوطني، ورافعة من روافعه، إذ قدمت تضحيات كبيرة في مسيرة نضالنا الوطني.

وشدد على أن الحملة ملتزمة بإعادة الاستقرار وضمان حياة كريمة للمواطنين في جنين وسائر محافظات الضفة الغربية.

من جانبه، قال محافظ جنين كمال أبو الرب، إنه في ظل استمرار حملة "حماية وطن" تتواصل أعمال التأهيل والإعمار في جنين.

وأكد أبو الرب، أن هناك حاضنة شعبية كبيرة تلتف حول إجراءات المؤسسة الأمنية بضرورة تنفيذ وتطبيق النظام والقانون لحماية الوطن والمواطن، وأنه في كل الاجتماعات التي تم عقدها في المحافظة مع كل القطاعات، فإن الجميع يناشد ضرورة استمرار الحملة الأمنية وسط إسناد لكل إجراءات المؤسسة الأمنية، مؤكدا أهمية دور المجتمع المحلي في الوقوف صفاً واحداً أمام ضرورة وقف ما يحدث من فلتان.

بدوره، قال الحايك، إنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس وبتعليمات من رئيس الوزراء محمد مصطفى، فإن الوزارات تقوم بتفعيل دورها في المحافظة، نظرا للوضع الاستثنائي فيها.

وأشار إلى أن الوزارات تعمل على تعزيز صمود شعبنا في المحافظة وفي مخيم جنين، بالإمكانيات المتاحة.