الضريبة تدعو لتقديم إقرارات دخل 2024 ودفع المبالغ ‏المعلنة فيها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة والمبيعات المكلفين كافة الى تقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن دخولهم المتحققة خلال العام المالي 2024 الكترونياً ودفع المبالغ ‏المعلنة فيها ‏بواسطة ‏وسائل ‏الدفع الإلكتروني في اقرب وقت ممكن .‏



وطلب المكلفين ضرورة مراعاة تعبئة هذه الإقرارات بالأرقام والمعلومات الصحيحة والواقعية التي تعبر عن ‏دخولهم المتحققة خلال ‏العام الماضي 2024 علما بان تقديم الإقرارات يتم من خلال موقع الدائرة الالكتروني .



وبين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن الشخص الطبيعي من الموظفين والمستخدمين ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز دخله الإجمالي السنوي من كافة مصادر الدخل أو من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل.



واوضح أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور شهرياً من جهة العمل لا يعفي اصحابها ممن تتجاوز دخولهم السنوية حد الإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.



ودعا أبو علي أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني ضرورة التأكد من قيامهم بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وإصدار الفواتير اصوليا من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني وفي حال عدم قيامهم بالتسجيل توفيق أوضاعهم مع متطلبات النظام بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.‎



واشار ان تقديم الإقرارات والتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني يتم إلكترونياً من خلال موقع الدائرة الالكتروني.