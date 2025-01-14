Tuesday, 14 January 2025 01:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الضريبة تدعو لتقديم إقرارات دخل 2024 ودفع المبالغ ‏المعلنة فيها

1/14/2025 7:04:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين كافة الى تقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن دخولهم المتحققة خلال العام المالي 2024 الكترونياً ودفع المبالغ ‏المعلنة فيها ‏بواسطة ‏وسائل ‏الدفع الإلكتروني في اقرب وقت ممكن .‏


وطلب المكلفين ضرورة مراعاة تعبئة هذه الإقرارات بالأرقام والمعلومات الصحيحة والواقعية التي تعبر عن ‏دخولهم المتحققة خلال ‏العام الماضي 2024 علما بان تقديم الإقرارات يتم من خلال موقع الدائرة الالكتروني .


وبين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن الشخص الطبيعي من الموظفين والمستخدمين ملزم بتقديم إقرار ضريبة الدخل حال تجاوز دخله الإجمالي السنوي من كافة مصادر الدخل أو من أنشطة الأعمال بما فيها الرواتب والأجور 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل.


واوضح أن اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور شهرياً من جهة العمل لا يعفي اصحابها ممن تتجاوز دخولهم السنوية حد الإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل.


ودعا أبو علي أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني ضرورة التأكد من قيامهم بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وإصدار الفواتير اصوليا من خلال نظام الفوترة الوطني الالكتروني وفي حال عدم قيامهم بالتسجيل توفيق أوضاعهم مع متطلبات النظام بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.‎


واشار ان تقديم الإقرارات والتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني يتم إلكترونياً من خلال موقع الدائرة الالكتروني.

MENAFN14012025000208011052ID1109088326

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث