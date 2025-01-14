وزير شؤون البلديات والزراعة يجتمع مع جمعية المكاتب الهندسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، مواصلة التعاون الوثيق مع جمعية المكاتب الهندسية في إطار شراكتها مع الوزارة، والهادفة تطوير المنظومة الخدماتية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتعزيز التنمية العمرانية في البلاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده الوزير، مع المهندس فائق المنديل رئيس جمعية المكاتب الهندسية، وعدد من أعضاء الجمعية، وذلك بحضور المهندس عاصم عبداللطيف وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية، وعدد من مسئولي الوزارة لبحث مستجدات التعاون بين الطرفين في ظل التطور العمراني الذي تشهده في مملكة البحرين.
وأوضح
بأن وزارة شؤون البلديات والزراعة تحرص على تعزيز وتطوير الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية، وعلى وجه الخصوص المكاتب الهندسية لما لها من دور مهم في عملية البناء والتنمية وتطوير آليات إصدار الرخص.
كما استمع خلال اللقاء إلى آراء وملاحظات المكاتب الهندسية، منوهاً بأهمية التطوير والتحديث المستمر للأنظمة لتتواكب مع التطورات المتسارعة في مختلف المجالات.
من جانبه أعرب المهندس فائق المنديل عن شكره للوزير، مؤكداً أهمية مثل هذه اللقاءات الدورية في تطوير العمل وتسهيل الإجراءات المتبعة.
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