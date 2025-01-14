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وزير شؤون البلديات والزراعة يجتمع مع جمعية المكاتب الهندسية

1/14/2025 7:02:36 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، مواصلة التعاون الوثيق مع جمعية المكاتب الهندسية في إطار شراكتها مع الوزارة، والهادفة تطوير المنظومة الخدماتية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتعزيز التنمية العمرانية في البلاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده الوزير، مع المهندس فائق المنديل رئيس جمعية المكاتب الهندسية، وعدد من أعضاء الجمعية، وذلك بحضور المهندس عاصم عبداللطيف وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية، وعدد من مسئولي الوزارة لبحث مستجدات التعاون بين الطرفين في ظل التطور العمراني الذي تشهده في مملكة البحرين.

وأوضح
بأن وزارة شؤون البلديات والزراعة تحرص على تعزيز وتطوير الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية، وعلى وجه الخصوص المكاتب الهندسية لما لها من دور مهم في عملية البناء والتنمية وتطوير آليات إصدار الرخص.

كما استمع خلال اللقاء إلى آراء وملاحظات المكاتب الهندسية، منوهاً بأهمية التطوير والتحديث المستمر للأنظمة لتتواكب مع التطورات المتسارعة في مختلف المجالات.

من جانبه أعرب المهندس فائق المنديل عن شكره للوزير، مؤكداً أهمية مثل هذه اللقاءات الدورية في تطوير العمل وتسهيل الإجراءات المتبعة.

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