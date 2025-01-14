"بيلد أب" تعزز مكانتها العالمية بتنفيذ أكثر من ٨٥ مشروعًا في ٢٠٢٤ وتعكس نمو قطاع الفعاليات في الخليج العربي

(MENAFN
- Awareness Marketing Management) منطقة الخليج، وجهات عالمية رائدة في استقطاب المعارض والفعاليات الكبرى في ٢٠٢٤
"بيلد أب" تحقق إنجازات متميزة في الإمارات والسعودية: توسع استراتيجي وتفوق في حلول الفعاليات العالمية
تسعى منطقة الخليج العربي، وبشكل خاص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تعزيز مكانتها كوجهات رئيسية لاستضافة المعارض والفعاليات العالمية. فقد شهدت هذه الدول تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية والاقتصادية، مما جعلها محط اهتمام كبير من قبل الشركات الكبرى والمنظمات الدولية التي تبحث عن منصات لعرض أحدث الابتكارات وتعزيز وتوسيع قاعدة التعاون التجاري. بفضل استراتيجياتها الطموحة، فقد أصبحت المنطقة مركزًا رئيسيًا يستقطب الفعاليات الكبرى التي تجمع قادة الفكر والخبراء من مختلف القطاعات. وبذلك، تواصل الخليج مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والتواصل التجاري والثقافي، حيث تحتضن العديد من المعارض الدولية التي تجذب آلاف المشاركين من جميع أنحاء العالم.
في الإمارات، واصلت الدولة تحقيق نجاحات كبيرة في استضافة معارض ومؤتمرات دولية مرموقة. على سبيل المثال، استضافت دبي في عام 2024 عدداً من المعارض البارزة مثل معرض دبي للطيران، معرض سوق السفر العربي، جيتكس، المعرض الدولي للأمن الوطني، معرض جيسيك، وآديبيك فضلاً عن العديد من الفعاليات الأخرى التي تساهم في تعزيز مكانتها كأحد أبرز مراكز الأعمال الاقتصادية والتكنولوجيا والأنشطة الرياضية والترفيهية في العالم مثل منتدى اصنع في الإمارات، تحدي دبي، مهرجان دبي للتسوق، أسبوع أبو ظبي المالي، وسباق جائزة الاتحاد للطيران للفورمولا 1 وغيرها من الفعاليات في مختلف المجالات.
من جهتها، تسير السعودية بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠، التي تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة والفعاليات وجذب ١٥٠ مليون سائح سنوياً بحلول عام ٢٠٣٠. المملكة استضافت أيضاً عدداً من المعارض الكبرى مثل معرض LEAP ومعرض الدفاع العالمي وسيتي سكيب غلوبال وأسبوع الرياض الدولي للصناعة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات العالمية الأخرى التي ساهمت في تعزيز موقعها على الخريطة العالمية للفعاليات مثل فعاليات موسم الرياض.
في هذا السياق، كانت لشركة "بيلد أب" لحلول الفعاليات والمعارض وتجارب العلامة التجارية، مساهمة كبيرة في هذا التحول الذي تشهده المنطقة. حيث تمكنت الشركة من تنفيذ أكثر من ٨٥ مشروعًا في عام ٢٠٢٤ عبر العديد من الأسواق المحلية والدولية، مما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الشركات الكبرى لها في تصميم وإدارة الفعاليات.
نفذت "بيلد أب" هذا العام ٤٠ مشروعًا في الإمارات، ٢٥ مشروعًا في دول مجلس التعاون الخليجي، ٢٠ مشروعًا دوليًا، حيث شكلت هذه المشاريع خطوة جديدة في مسيرة الشركة نحو توسيع حضورها العالمي. من بين المشاريع البارزة التي نفذتها الشركة هذا العام: جناح هيئة السياحة السعودية في معرض سوق السفر العربي، الذي فاز بجائزة "أفضل جناح للأعمال"، ومشروع منتدى اصنع في الإمارات بالتعاون مع وزارة الصناعة و التكنولوجيا الحديثة و مجموعة آدنوك ، و جناح توازن في معرض الطيران في المغرب، أما في السعودية فقد نفذت جناح شركة تطوير المربع الجديد في معرض ريستاتيكس ٢٠٢٤، و مشروع وزارة الداخلية في معرض LEAP ٢٠٢٤، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مثل جناح رئاسة أمن الدولة و مشروع BAE System لوزارة الدفاع في معرض الدفاع العالمي ٢٠٢٤ .
شراكات جديدة ونمو مستمر
وفي سياق التوسع والنمو المستمر، قامت "بيلد أب" بتوسيع شبكة شراكاتها في عام ٢٠٢٤، لا سيما في المملكة العربية السعودية من خلال افتتاح مكتبها الإقليمي في الرياض. حيث عقدت شراكات استراتيجية مع NHC و مجموعة روشن مما يعكس قدرة الشركة على التكيف مع احتياجات عملائها في أسواق متنوعة ومتطورة. في معرض سيتي سكيب بالرياض، نفذت الشركة أكبر جناح في المعرض بمساحة تقارب 2000 متر مربع لشركة NHC
من جانبه قال زياد غالول، مؤسس ورئيس شركة بيلد أب: "تستمر مشاريعنا في الإمارات والسعودية وغيرها من الأسواق الخليجية في المساهمة بشكل فعّال في تطوير قطاع الفعاليات والمعارض، مما يعكس تطلعاتنا نحو النمو المستدام وتقديم أفضل الحلول لشركائنا."
وأضاف، نركز في "بيلد أب دوما على تقديم حلول مبتكرة باستخدام أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الفعاليات والمعارض، مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز والتصميمات ثلاثية الأبعاد.
هذه التقنيات كانت عنصرًا حيويًا في تحسين الجودة والإبداع في المشاريع، وأسهمت بشكل كبير في تحقيق نجاحات مبهرة، حيث تم تكريم "بيلد أب" بعدد من الجوائز المرموقة، مثل جائزة أفضل تصميم وبناء عن جناح شاليه توازن في معرض آيدكس ٢٠٢٣، خلال معرض الشرق الأوسط للفعاليات ٢٠٢٤ ما يعكس التزام الشركة المستمر بتقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة.
نظرة إلى المستقبل: التوسع والنمو المستدام
كما أكد غالول: مع حلول عام 2025، تواصل "بيلد أب" التطلع إلى المستقبل بتفاؤل وثقة، حيث تهدف الشركة إلى توسيع نطاق مشاريعها عالميًا وتعزيز شراكاتها مع عملاء جدد، مع الحفاظ على أعلى المعايير في تصميم وإدارة الفعاليات والمعارض.
النمو المستدام في قطاع الفعاليات الذي تشهده دول الخليج يعكس التوجهات الطموحة للحكومات لتطوير البنية التحتية وتعزيز التنوع الاقتصادي بعيدًا عن النفط. كما يعكس استمرار النمو في هذا القطاع الحيوي الجهود الرامية لتعزيز مكانته العالمية، مما يساهم في دفع النمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة في الأسواق الدولية. "بيلد أب" تواصل تعزيز دورها الرائد في هذا المشهد الديناميكي من خلال الابتكار المستمر في حلول الفعاليات والمعارض، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية.
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