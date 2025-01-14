((التأجير التمويلى)) يسعى للتعاون مع ((التنمية الصناعية)) لتمويل المشروعات تحت الإنشاء

MENAFN - Al-Borsa News) ناقش الاتحاد المصري للتأجير التمويلي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية مقترح بروتوكول تعاون بين شركات القطاع والهيئة العامة للتنمية الصناعية بغرض تمويل المشروعات الصناعية التى تقوم على الأراضي المخصصة من الهيئة من خلال عقود التأجير التمويلى، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، حسبما قال صلاح يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وأوضح يوسف لـ”البورصة”، أن الاتحاد يترقب إصدار قرار ينظم إصدار الموافقات من الهيئة لبدء تفعيل التعاون على غرار التعاون السابق بين الاتحاد وهيئة المجتمعات العمرانية والذي أسفر عن إصدار القواعد المنظمة للتعامل بنظام التأجير التمويلي ، مشيرًا إلى أن التعاون يهدف إلى توفير الاحتياجات التمويلية للمشاريع الاستثمارية الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية من خلال شركات التأجير التمويلى.

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أضاف أن الاتحاد في سبيل زيادة مساهمته في تمويل المشروعات السياحية يسعى للتواصل مع هيئة التنمية السياحية لمناقشة تعديل القواعد الحالية لتمويل المشروعات السياحية بنظام التأجير التمويلى بهدف تدبير التمويل اللازم للمستثمرين في المشروعات السياحية للتوسع فيها تماشيًا فى حال السماح من الجهات الرقابية بإمكانية تمويل المشاريع تحت الإنشاء أو مراحل توسعاتها الجديدة مع عدم التعارض مع الضمانات المنصوص عليها بالقانون والقرارات المنظمة لهذه الهيئات.

وأشار يوسف إلى أنه على الرغم من تقييد حدود التمويلات الممنوحة من البنوك لشركات التأجير التمويلي في ضوء الضوابط التى أصدرها البنك المركزي للبنوك في فبراير الماضي، والتى أثرت بشكل كبير على قدرة قطاع التأجير التمويلي في تمويل هذه المشروعات إلا أن الاتحاد سيقوم بالتنسيق والتعاون مع هيئة الرقابة المالية وهيئة التنمية الصناعية لوضع القواعد المنظمة وآليات العمل بالقرارات الصادرة من هيئتي التنمية الصناعية والسياحية أملاً فى تعديل قواعد منح التمويلات لقطاع التأجير التمويلي من البنك المركزي حتى يتمكن القطاع من القيام بدوره بشكل أكثر فاعلية في زيادة الاستثمارات وتشجيع الاستثمار فى المجال السياحى والصناعى لفتح آفاق أوسع للمشاريع فى هذه الأنشطة.

وقال إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية في وقت سابق، إن الهيئة تقوم بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية للسماح بمنح تأجير تمويلي على أراضي التنمية الصناعية، كما حدث في التنمية السياحية.