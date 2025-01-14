((هانى سعد إينوفيشنز)) تخطط للتوسع فى قطاع التطوير العقارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس هانى سعد، المؤسس، الرئيس التنفيذى لشركة هانى سعد إينوفيشنز، إنَّ الشركة تستهدف للتوسع فى قطاع التطوير العقارى، خلال الفترة القادمة، من خلال تنفيذ مشروع عمرانى متكامل.
أضاف ((سعد)) لـ((البورصة))، أنه جارٍ البحث عن قطعة أرض بمساحة تصل إلى 40 فداناً فى منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة؛ لتنفيذ مشروع سكنى بمستوى تشطيبات فاخر.
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واستبعد فكرة الشراكة مع شركات أخرى، لافتاً إلى أنه جارٍ دراسة جميع الفرص الاستثمارية المتاحة سواء مع هيئة المجتمعات العمرانية أو من خلال القطاع الخاص، وسيتم الإعلان بشكل رسمى بمجرد التوقيع.
وأوضح أنه يفضل الوحدات السكنية بالمساحات التى تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للعميل، واستبعد فكرة المساحات الكبيرة، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير.
وقال ((سعد))، إنَّ الشركة تعاقدت مع عدد من الشركات العقارية لتنفيذ التصميمات والتشطيبات الداخلية لعدد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية، فضلاً عن المشروعات الفندقية.
أضاف أن ((هانى سعد إينوفيشنز)) بدأت الإشراف على تصميم وتشطيب 16 مشروعاً خلال عام 2024، ما بين 8 مشروعات تجارية إدارية، وفندقين، و6 مشروعات سكنية.
أوضح أن الشركة تعاقدت مع شركات مصر إيطاليا، وكريد، وManaj development، وستار لايت، وأسالدى، وإم بى جى، لتنفيذ التصميمات والتشطيبات الداخلية لمشروعات متنوعة فى القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية، والساحل الشمالى.
أشار إلى ان الشركة تعاقدت على تصميم وتشطيب فندق Boutique Hotel لصالح شركة Star Light Developments، مكون من 32 غرفة فندقية بالتجمع الخامس، فضلاً عن فندق سياحى لصالح شركة MBG برأس البر. التعاقد على تنفيذ مشروع جديد فى السعودية ومشروعين فى دبى
وقال إنَّ الشركة تستهدف التوسع فى الأسواق الخارجية، خاصة منطقة الخليج، موضحاً أنه تم التعاقد على تنفيذ التصميمات لمشروع سكنى جديد فى السعودية.
أضاف أن المشروع يقام على مساحة 94.6 ألف متر مربع، ويضم 20 فيلا منفصلة مكونة من طابقين، ومساحات لاند سكيب وبحيرات.
أوضح ((سعد))، أن الشركة تعاقدت مع شركة سيتى ديفلوبر، لتنفيذ التصميمات وأعمال الإشراف على التشطيبات لمشروعين فى دبى أحدهما سكنى فندقى، والآخر تجارى فندقى.
أشار إلى أنه تم الانتهاء من تصميمات أحد المشروعين، وجارٍ تنفيذ تصميم مشروع آخر فى الوقت الحالى.
وقال إن المشروع يتكون من 36 شقة فندقية، ومنطقة للترفيه، وسينما outdoor، وقاعات خاصة للاجتماعات، ومناطق عامة، وسبا وجيم وحمامات سباحة. دراسة 4 مشروعات عقارية جديدة فى مصر بأنشطة استثمارية متنوعة
أضاف ((سعد))، أنه جارٍ دراسة 4 مشروعات جديدة فى الوقت الحالى فى السوق المصرى، ما بين مشروعات سكنية وتجارية وإدارية بمناطق متنوعة، وذلك ضمن خطة التوسع الجديدة.
أوضح أن ((هانى سعد إينوفيشنز)) تنفذ، أيضاً، تصميمات مشروع ((القطامية كوست)) بالساحل الشمالى، لصالح شركة ((ستار لايت))، ومن المستهدف طرح مرحلة جديدة بالمشروع خلال الفترة القادمة.
أشار إلى أن الشركة نفذت أعمال تصميم مشروع شاطئى بمدينة رأس البر لصالح شركة ((إم بى جى))، موضحاً أن المدينة تلقى إقبالاً كبيراً من العملاء.
وقال إنَّ المشروع عبارة عن منتجع سياحى مقام على حوالى 43 فداناً، يشمل منطقة ترفيهية ومطاعم وشاليهات وفيلات مستقلة ومنطقة تجارية، فضلاً عن عدد من الخدمات الأخرى لتلبى احتياجات العملاء.
أضاف أنه جارٍ العمل على تطوير مشروع فندق بمدينة رأس البر يقام على مساحة 822 متراً مربعاً، ويحتوى على 60 غرفة فندقية بإجمالى 5 طوابق. تصميم المشروع لا يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية.. والتشطيبات هى الأكثر تكلفة
أوضح ((سعد))، أن العام الماضى شهد عدة متغيرات، من ضمنها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة معدلات التضخم، فضلاً عن الزيادات المستمرة فى أسعار مواد البناء.
أشار إلى أن قطاع التشييد والبناء والصناعات المرتبطة به يتأثر بشكل مباشر بالمتغيرات الاقتصادية، خاصة أن معظم المشروعات التى يتم التعاقد عليها تستمر سنوات.
وقال إنَّ الربع الأول من عام 2024 شهد النسبة الأكبر من الزيادة، موضحاً أن نسبة كبيرة من الشركات العقارية تعاقدت على تسليم وحدات مشطبة بالكامل، وهو ما يمثل عائقاً مادياً كبيراً عليها.
أضاف أن عملية تصميم المشروع لا تتأثر بشكل مباشر بالمتغيرات المستمرة فى السوق العقارى، ولكن مرحلة التشطيبات هى الأكثر تأثراً؛ نتيجة اختلاف أسعار الخامات المتعاقد عليها بالبنود، ومدى توافر الخامات المستخدمة.
وأشار إلى تحسن الأوضاع بالسوق، خلال الربع الأخير من عام 2024، وانتعاش مبيعات الشركات العقارية بعد استقرار سعر الصرف.
أوضح أن السوق العقارى قوى وجاذب للاستثمارات، وسيظل الاستثمار فى العقارات الخيار الأفضل للعميل، والآمن على المدى البعيد.
وقال ((سعد))، إنه يسعى لتنفيذ مشروع إسكان للشباب لائق وبتكلفة مناسبة، على أن يكون مشروعاً اقتصادياً مدروساً للشباب فى بداية حياتهم بتصميم وتشطيب لائق ومختلف.
وأكد ((سعد))، أن الساحل الشمالى يعتبر المنطقة الأكثر رواجاً والأفضل للعملاء للحصول على المنزل الثانى؛ حيث تشهد المنطقة إقبالاً كبيراً، وتتمتع برواج خاصة بعد صفقة رأس الحكمة.
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