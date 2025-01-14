((هانى سعد إينوفيشنز)) تخطط للتوسع فى قطاع التطوير العقارى

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس هانى سعد، المؤسس، الرئيس التنفيذى لشركة هانى سعد إينوفيشنز، إنَّ الشركة تستهدف للتوسع فى قطاع التطوير العقارى، خلال الفترة القادمة، من خلال تنفيذ مشروع عمرانى متكامل.

أضاف ((سعد)) لـ((البورصة))، أنه جارٍ البحث عن قطعة أرض بمساحة تصل إلى 40 فداناً فى منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة؛ لتنفيذ مشروع سكنى بمستوى تشطيبات فاخر.

موضوعات“حديد عز” تحدد سعر شطب الأسهم عند 138.15 جنيه سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الحكومة تستعين بالشركات الناشئة فى مجالات الرعاية الصحية

واستبعد فكرة الشراكة مع شركات أخرى، لافتاً إلى أنه جارٍ دراسة جميع الفرص الاستثمارية المتاحة سواء مع هيئة المجتمعات العمرانية أو من خلال القطاع الخاص، وسيتم الإعلان بشكل رسمى بمجرد التوقيع.

وأوضح أنه يفضل الوحدات السكنية بالمساحات التى تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للعميل، واستبعد فكرة المساحات الكبيرة، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير.

وقال ((سعد))، إنَّ الشركة تعاقدت مع عدد من الشركات العقارية لتنفيذ التصميمات والتشطيبات الداخلية لعدد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية، فضلاً عن المشروعات الفندقية.

أضاف أن ((هانى سعد إينوفيشنز)) بدأت الإشراف على تصميم وتشطيب 16 مشروعاً خلال عام 2024، ما بين 8 مشروعات تجارية إدارية، وفندقين، و6 مشروعات سكنية.

أوضح أن الشركة تعاقدت مع شركات مصر إيطاليا، وكريد، وManaj development، وستار لايت، وأسالدى، وإم بى جى، لتنفيذ التصميمات والتشطيبات الداخلية لمشروعات متنوعة فى القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية، والساحل الشمالى.

أشار إلى ان الشركة تعاقدت على تصميم وتشطيب فندق Boutique Hotel لصالح شركة Star Light Developments، مكون من 32 غرفة فندقية بالتجمع الخامس، فضلاً عن فندق سياحى لصالح شركة MBG برأس البر.

وقال إنَّ الشركة تستهدف التوسع فى الأسواق الخارجية، خاصة منطقة الخليج، موضحاً أنه تم التعاقد على تنفيذ التصميمات لمشروع سكنى جديد فى السعودية.

أضاف أن المشروع يقام على مساحة 94.6 ألف متر مربع، ويضم 20 فيلا منفصلة مكونة من طابقين، ومساحات لاند سكيب وبحيرات.

أوضح ((سعد))، أن الشركة تعاقدت مع شركة سيتى ديفلوبر، لتنفيذ التصميمات وأعمال الإشراف على التشطيبات لمشروعين فى دبى أحدهما سكنى فندقى، والآخر تجارى فندقى.

أشار إلى أنه تم الانتهاء من تصميمات أحد المشروعين، وجارٍ تنفيذ تصميم مشروع آخر فى الوقت الحالى.

وقال إن المشروع يتكون من 36 شقة فندقية، ومنطقة للترفيه، وسينما outdoor، وقاعات خاصة للاجتماعات، ومناطق عامة، وسبا وجيم وحمامات سباحة.

أضاف ((سعد))، أنه جارٍ دراسة 4 مشروعات جديدة فى الوقت الحالى فى السوق المصرى، ما بين مشروعات سكنية وتجارية وإدارية بمناطق متنوعة، وذلك ضمن خطة التوسع الجديدة.

أوضح أن ((هانى سعد إينوفيشنز)) تنفذ، أيضاً، تصميمات مشروع ((القطامية كوست)) بالساحل الشمالى، لصالح شركة ((ستار لايت))، ومن المستهدف طرح مرحلة جديدة بالمشروع خلال الفترة القادمة.

أشار إلى أن الشركة نفذت أعمال تصميم مشروع شاطئى بمدينة رأس البر لصالح شركة ((إم بى جى))، موضحاً أن المدينة تلقى إقبالاً كبيراً من العملاء.

وقال إنَّ المشروع عبارة عن منتجع سياحى مقام على حوالى 43 فداناً، يشمل منطقة ترفيهية ومطاعم وشاليهات وفيلات مستقلة ومنطقة تجارية، فضلاً عن عدد من الخدمات الأخرى لتلبى احتياجات العملاء.

أضاف أنه جارٍ العمل على تطوير مشروع فندق بمدينة رأس البر يقام على مساحة 822 متراً مربعاً، ويحتوى على 60 غرفة فندقية بإجمالى 5 طوابق.

أوضح ((سعد))، أن العام الماضى شهد عدة متغيرات، من ضمنها ارتفاع سعر الصرف، وزيادة معدلات التضخم، فضلاً عن الزيادات المستمرة فى أسعار مواد البناء.

أشار إلى أن قطاع التشييد والبناء والصناعات المرتبطة به يتأثر بشكل مباشر بالمتغيرات الاقتصادية، خاصة أن معظم المشروعات التى يتم التعاقد عليها تستمر سنوات.

وقال إنَّ الربع الأول من عام 2024 شهد النسبة الأكبر من الزيادة، موضحاً أن نسبة كبيرة من الشركات العقارية تعاقدت على تسليم وحدات مشطبة بالكامل، وهو ما يمثل عائقاً مادياً كبيراً عليها.

أضاف أن عملية تصميم المشروع لا تتأثر بشكل مباشر بالمتغيرات المستمرة فى السوق العقارى، ولكن مرحلة التشطيبات هى الأكثر تأثراً؛ نتيجة اختلاف أسعار الخامات المتعاقد عليها بالبنود، ومدى توافر الخامات المستخدمة.

وأشار إلى تحسن الأوضاع بالسوق، خلال الربع الأخير من عام 2024، وانتعاش مبيعات الشركات العقارية بعد استقرار سعر الصرف.

أوضح أن السوق العقارى قوى وجاذب للاستثمارات، وسيظل الاستثمار فى العقارات الخيار الأفضل للعميل، والآمن على المدى البعيد.

وقال ((سعد))، إنه يسعى لتنفيذ مشروع إسكان للشباب لائق وبتكلفة مناسبة، على أن يكون مشروعاً اقتصادياً مدروساً للشباب فى بداية حياتهم بتصميم وتشطيب لائق ومختلف.

وأكد ((سعد))، أن الساحل الشمالى يعتبر المنطقة الأكثر رواجاً والأفضل للعملاء للحصول على المنزل الثانى؛ حيث تشهد المنطقة إقبالاً كبيراً، وتتمتع برواج خاصة بعد صفقة رأس الحكمة.