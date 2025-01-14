قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل وبلدة دورا
التاريخ
1/14/2025 5:07:14 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة الخليل وبلدة دورا جنوبا.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل وبلدة دورا، وسيرت آلياتها في الشوارع والأحياء، وعرقلت مرور مركبات المواطنين، وبثت حالة من الرعب لدى الأطفال، خاصة طلبة المدارس.
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