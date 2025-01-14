Tuesday, 14 January 2025 11:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الاحتلال تقتحم مدينة الخليل وبلدة دورا

1/14/2025 5:07:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة الخليل وبلدة دورا جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل وبلدة دورا، وسيرت آلياتها في الشوارع والأحياء، وعرقلت مرور مركبات المواطنين، وبثت حالة من الرعب لدى الأطفال، خاصة طلبة المدارس.

MENAFN14012025000205011050ID1109087865

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث