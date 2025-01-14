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3229 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي الثلاثاء

1/14/2025 5:06:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الثلاثاء، 3229 أطنان، منها 2002 طن خضار، و1003 طن فواكه، و223 طنا من الورقيات.
وتالياً أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي بحسب النشرة الصادرة عن السوق :












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