3229 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي الثلاثاء
التاريخ
1/14/2025 5:06:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الثلاثاء، 3229 أطنان، منها 2002 طن خضار، و1003 طن فواكه، و223 طنا من الورقيات.
وتالياً أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي بحسب النشرة الصادرة عن السوق :
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