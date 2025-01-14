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كيفية التعامل مع رغبات الطعام في الشتاء بطرق صحية

1/14/2025 5:06:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في فصل الشتاء، تتزايد الرغبات في تناول الطعام، خاصة عندما تشعر بالبرودة أو الوحدة. ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه الرغبات فرصة لفهم أعمق لاحتياجاتنا العاطفية والجسدية. تشير الدراسات إلى أن اتباع ممارسات الأكل الحدسي يمكن أن يساعد في تقليل السلوكيات الغذائية المضطربة مثل الإفراط في الأكل أو الصيام المفرط.


الأكل الحدسي هو نهج يعتمد على الاستماع إلى إشارات جسدك والتفاعل معها بحرية. وبحسب جينين روث، الكاتبة والمتحدثة في مجال الأكل القهري، فإن رغبتنا في الطعام قد تكون انعكاسًا لمشاعر أعمق مثل الحاجة إلى الحب أو القبول. تقول روث: "الإفراط في الأكل ليس سوى عَرَض، والمشكلة الحقيقية تكمن في عدم الإيمان بقيمتنا الذاتية."


إليك بعض الطرق للتعامل مع رغبات الطعام في الشتاء:
1- اجلس مع الرغبة: بدلاً من محاولة مقاومتها، استمع إليها بوعي ولاحظ ما تخبرك به.
2- تحقق من مشاعرك: اسأل نفسك ما إذا كانت الرغبة تعكس احتياجات أخرى، مثل الراحة أو الحب.
3- استمتع بالطعام: إذا قررت تناول الطعام، افعل ذلك بوعي واستمتع بالتجربة دون الشعور بالذنب.
4- ركز على إشارات جسدك: تعلم التمييز بين الجوع الحقيقي والشبع، واستجب لها بثقة.
5- احتفظ بالطعام الذي ترغب فيه في المنزل: تقليل الشعور بالحرمان قد يساعد على تخفيف قوة الرغبة.
6 - احتفل برغباتك: اعتبر الرغبة وسيلة لفهم احتياجاتك العاطفية.
7 - اسأل نفسك: ماذا أحتاج أيضًا؟ أحيانًا تكون الرغبة في الطعام إشارة إلى احتياجات عاطفية أخرى، مثل الراحة أو القبول.


بدلاً من رؤية هذه الرغبات كعدو يجب التخلص منه، يمكن أن تكون فرصة لاستكشاف نفسك بشكل أعمق. من خلال التعامل مع هذه الرغبات بفضول واحترام، يمكنك تعزيز علاقتك بالطعام وزيادة سلامك الداخلي

الكونسلتو

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