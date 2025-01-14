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الفلبين: إجلاء 46 ألف شخص بسبب سوء الأحوال الجوية

1/14/2025 5:06:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجلت السلطات الفلبينية صباح اليوم الثلاثاء، أكثر من 46 ألف شخص من عدة بلدات ومدن، في منطقة بيكول الواقعة ضمن جزيرة لوزون الفلبينية، بسبب هطول الأمطار الغزيرة.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلبينية، قال المتحدث باسم الدفاع المدني جريميل أليكسيس ناز، إن التهديد بالفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار دفع إلى عملية الإخلاء.
وأضاف "نحن ننسق مع مكاتب إدارة الحد من مخاطر الكوارث الإقليمية في جميع المحافظات لتقديم تقرير موثوق ومحدث عن الأفراد المتضررين"، موضحا أن 9896 أسرة تضم 46709 أفراد من 4 محافظات نزحت.
من جانبها، قالت الإدارة الفلبينية للخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية، إن الأمطار الناجمة عن الرياح الموسمية الشمالية الشرقية (أميهان) ستستمر في منطقة بيكول، ومن المتوقع أن يؤدي خط القص إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة .
وخط القص، منطقة تلتقي فيها الرياح الدافئة والباردة، تتسبب في تكوين سحب مطرية.
بترا









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