النوم المتواصل: خطر على صحة هذه الأعضاء في جسمك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعتقد الكثيرون أن النوم لساعات متواصلة ليلًا دون استيقاظ هو الأفضل لصحة الجسم، لكن الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب كشف عكس ذلك. في تصريحات تلفزيونية سابقة، أكد يعقوب أن الاستيقاظ لمدة نصف ساعة ليلًا يعد أفضل لصحة المخ والنخاع الشوكي مقارنة بالنوم المتواصل.

وأوضح يعقوب أن دراسة أجريت على الفئران أثبتت أن النوم المتواصل يوقف حركة السوائل حول النخاع الشوكي والمخ، مما يؤثر سلبًا على وظائفهما. وأكد أن الاستيقاظ لمدة 30 دقيقة في منتصف الليل يساعد في تحسين صحة الأعصاب وتعزيز وظائف المخ.



كما حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من النوم المتواصل، مشيرًا إلى أنه يزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية. وقال إن الجسم يفرز خلال النوم مادة تغلق الأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم إلى المخ والقلب، وأوصى بالاستيقاظ لفترة قصيرة في الليل لتنشيط الدورة الدموية والوقاية من هذه المخاطر.

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