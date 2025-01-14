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إصابات بين صفوف الطلبة باقتحام الاحتلال بلدة الخضر واعتقال 35 فلسطينا بالضفة

1/14/2025 5:06:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب عدد من الطلبة الفلسطينيين بالاختناق اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم، كما اعتقل الاحتلال 35 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر وتمركزت في منطقتي " التل" و"البركة" من البلدة القديمة وأطلقوا قنابل الغاز السام والصوت صوب طلبة المدارس، ما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق وسط مواجهات.
من جهتها، أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم أن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مدرسة بنات الخضر الأساسية واحتجزت لبعض الوقت المعلمة فاطمة دعدوع، واستولت على هاتفها الخلوي وأطلقت قنابل الغاز والصوت في الهواء مع إشهار السلاح في وجه مديرة المدرسة سناء زبون.
كما احتجزت تلك القوات الطالبات داخل الصفوف ومنعتهن من الخروج ما خلق حالة من الهلع والرعب.
الى ذلك، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 35 مواطنا فلسطينيا.
وفتشت قوات الاحتلال عشرات المنازل حيث تم العبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، فيما دارت اشتباكات مسلحة في عدة محاور أوقعت إصابات بصفوف الفلسطينيين.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، انه جرى تحويل المعتقلين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم الضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.
وتركزت حملة المداهمات والاقتحامات في مختلف المحافظات في الضفة، خلالها تم أيضا اقتحام وتفتيش عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
بترا

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