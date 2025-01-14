Tuesday, 14 January 2025 11:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اكتشاف كهرمان نادر عمره 50 مليون سنة في روسيا

1/14/2025 5:06:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مصنع كالينينغراد الروسي للكهرمان عن اكتشاف حجر كهرمان نادر يحتوي على إبر من شجرة صنوبر قديمة، يقدر عمرها بـ50 مليون سنة. ووفقًا للبيان الصادر عن المصنع، يبلغ وزن الحجر 29 غرامًا وطوله 57 ملم، وعرضه 45 ملم، ويتميز باحتوائه على خمس إبر صنوبر احتفظت بشكلها ولونها الأخضر الفاتح.


ذكرت خبيرة الأحجار الكريمة في المصنع، آنا دوغينا، أن الحجر ربما تشكل خلال فترة انتقالية بين العصرين الجليديين للأرض، وأنه يعد من الاكتشافات النادرة في المنطقة، حيث عادة ما يتم العثور على أحجار كهرمان تحتوي على حشرات أو عناكب، لكن العثور على أوراق أشجار يعد أمرًا استثنائيًا.


يعتبر مصنع كالينينغراد للكهرمان من أهم مصانع استخراج الكهرمان في روسيا، وهو الوحيد في العالم الذي يصنع المجوهرات والهدايا التذكارية من الكهرمان الخام.

2

MENAFN14012025000208011052ID1109087855

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث