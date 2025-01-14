اكتشاف كهرمان نادر عمره 50 مليون سنة في روسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن كالينينغراد الروسي للكهرمان عن اكتشاف حجر كهرمان نادر يحتوي على إبر من شجرة صنوبر قديمة، يقدر عمرها بـ50 مليون سنة. ووفقًا للبيان الصادر عن المصنع، يبلغ وزن الحجر 29 غرامًا وطوله 57 ملم، وعرضه 45 ملم، ويتميز باحتوائه على خمس إبر صنوبر احتفظت بشكلها ولونها الأخضر الفاتح.



ذكرت خبيرة الأحجار الكريمة في المصنع، آنا دوغينا، أن الحجر ربما تشكل خلال فترة انتقالية بين العصرين الجليديين للأرض، وأنه يعد من الاكتشافات النادرة في المنطقة، حيث عادة ما يتم العثور على أحجار كهرمان تحتوي على حشرات أو عناكب، لكن العثور على أوراق أشجار يعد أمرًا استثنائيًا.



يعتبر مصنع كالينينغراد للكهرمان من أهم مصانع استخراج الكهرمان في روسيا، وهو الوحيد في العالم الذي يصنع المجوهرات والهدايا التذكارية من الكهرمان الخام.

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