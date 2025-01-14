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“المركزي السوري” يسمح للمقترضين تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة لثلاثة أشهر

1/14/2025 5:06:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، القرار رقم (1099 / 1) المتضمن تأجيل كل الأقساط المستحقة عن القروض اعتباراً من تاريخ 2024/12/1 .

واكد القرار ان ذلك لمرة واحدة ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخه، وذلك في حال رغبة العميل بتأجيل هذه الأقساط.

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