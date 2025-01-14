“المركزي السوري” يسمح للمقترضين تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة لثلاثة أشهر

“المركزي السوري” يسمح للمقترضين تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة لثلاثة أشهر
التاريخ
1/14/2025 5:06:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، القرار رقم (1099 / 1) المتضمن تأجيل كل الأقساط المستحقة عن القروض اعتباراً من تاريخ 2024/12/1 .
واكد القرار ان ذلك لمرة واحدة ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخه، وذلك في حال رغبة العميل بتأجيل هذه الأقساط.
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