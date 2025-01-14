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بهاء كي كارد: فكرة غيرت المشهد المالي في العِراق.



رجل الأعمال بهاء عبد الحسين المعموري، واحد من أبرز الشخصيات الاقتصادية في العِراق، قام بتأسيس شركة البطاقات الذكية الدولية (ISC)، التي أصبحت تعرف بفضل منتجها الرئيسي، بطاقة Qi Card. بدأت هذه المبادرة في عام 2007 كمشروع مشترك بين القطاعين الخاص والعام، بمشاركة بنكي الرافدين والرشيد، وتهدف إلى توفير حلول مالية مبتكرة تسهم في تعزيز الشمول المالي.



التحديات والفرص:

قبل تأسيس Qi Card، كان القطاع المالي العراقي يعاني من نقص كبير في الخدمات المصرفية الحديثة، حيث كان أكثر من 70% من السكان غير مصرفيين، ما أثر سلبًا على الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.

أدرك بهاء عبد الحسين عبد الهادي أهمية إدخال التكنولوجيا لتحسين هذا الوضع، وعمل على تقديم حلول مبتكرة، مما أدى إلى ولادة فكرة بطاقة Qi Card كأداة لتحويل المشهد المالي بالكامل.



خطوات التأسيس:

التخطيط والرؤية: وضع بهاء عبد الحسين عبد الهادي رؤية واضحة لمنتج يدمج بين التكنولوجيا المصرفية والأمان.

الشراكة مع البنوك الحكومية: تعاون مع بنكي الرافدين والرشيد لضمان انتشار الخدمة.

إطلاق المنتج: تم إطلاق بطاقة Qi Card كأول بطاقة ذكية تعتمد على البصمة البايومترية في العِراق.

الإنجازات الأولى:

خلال السنوات الأولى، تمكنت Qi Card من تسجيل أكثر من 2 مليون مستخدم.

تطوير شبكة تضم آلاف نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي، و أدى ذلك إلى تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية.

تقديم برامج تعليمية وتوعوية للمستخدمين الجدد حول كيفية الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية.

كيف ساهمت Qi Card في تحسين الاقتصاد العِراقي

بهاء كي كارد ليست مجرد بطاقة دفع؛ إنها نظام شامل ساهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين العِراقيين من خلال تقديم حلول مبتكرة. بعض هذه المساهمات تشمل:

تعزيز الشمول المالي: رفع نسبة السكان المصرفيين من 5% إلى 34% خلال أقل من عقد.

توزيع المساعدات الإنسانية: ساعدت Qi Card في توزيع 1.4 مليار دولار للاجئين والمحتاجين بالشراكة مع وزارة الهجرة.

تسهيل العمليات الحكومية: تقليل الاحتيال وتحسين الكفاءة من خلال أتمتة عمليات الرواتب ودفع المستحقات الحكومية.

تحفيز ريادة الأعمال: إطلاق برامج مثل Aqsati لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تمويل مرن وسريع.

إدارة الديون: مساعدة المؤسسات الحكومية والخاصة على تسهيل إدارة الديون وتقليل التكاليف التشغيلية.

التكنولوجيا في خدمة المواطن:

- استخدام البصمة البيومترية للتحقق من الهوية وتوفير أمان غير مسبوق.

- إصدار البطاقات في أقل من 10 دقائق، مما يقلل من أوقات الانتظار ويوفر تجربة مستخدم مميزة.

- تقديم خدمات متكاملة تشمل القروض الشخصية ودفع الفواتير إلكترونيًا.

- تطوير تطبيقات ذكية لتمكين المستخدمين من إدارة حساباتهم ومتابعة نفقاتهم بسهولة.

البرامج المجتمعية:

- برامج دعم التعليم: تمويل الطلاب من خلال قروض تعليمية منخفضة الفائدة.

- رعاية الصحة: تقديم قروض للرعاية الصحية للأسر ذات الدخل المحدود، مما ساهم في تحسين جودة الحياة.

رؤية بهاء عبد الحسين عبد الهادي العِراق للمستقبل مع الابتكار المستمر.

خطط التطوير:

- إطلاق منصة Sandbox: تهدف إلى دعم الشركات الناشئة والمطورين لبناء حلول جديدة على منظومة Qi Card، مما يعزز الابتكار في القطاع المالي.

- التوسع الرقمي: زيادة نقاط البيع والخدمات عبر الإنترنت لتلبية احتياجات السوق المتغيرة وتوفير حلول متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين.

التركيز على المجتمع:

- تحسين الوصول إلى التمويل للفئات المهمشة وضمان وصول الخدمات إلى جميع الشرائح.

- دعم برامج الصحة والتعليم من خلال التمويل الرقمي المتقدم.

- تعزيز مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تستهدف تحسين البنية التحتية المجتمعية.

نصائح من بهاء عبد الحسين عبد الهادي لرواد الأعمال:

ابدأ برؤية واضحة: كن محدداً في هدفك واربطه بحاجات السوق لتضمن النجاح.

استثمر في التكنولوجيا: استخدم الحلول الرقمية لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية.

ابنِ شِراكات استراتيجية: تعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتعزيز مصداقيتك وانتشارك في السوق.

ركز على الاستدامة: استمر في الابتكار لتبقى متقدماً على المنافسين، واجعل من التحديات فرصاً للنمو.

ركز على العميل: ضع احتياجات العملاء في صلب خططك لضمان ولائهم وثقتهم.

دور بهاء عبد الحسين المعموري في تشكيل المستقبل المالي

إرث ملهم:

- تمكن بهاء عبدالحسين المعموري من تحويل فكرة بسيطة إلى مؤسسة تؤثر على ملايين العِراقيين، معززة الشمول المالي.

- أصبحت Qi Card رمزاً للابتكار المالي في العِراق، ومثالاً يحتذى به للشركات الأخرى في المنطقة.

تأثير عالمي:

- حازت Qi Card على جوائز دولية وأصبحت نموذجاً يُحتذى به في دول أخرى.

- ساهمت في تحسين سمعة العِراق كمركز للابتكار المالي والتكنولوجي، مما جذب اهتمام المستثمرين الدوليين.

- تقديم استشارات لدول نامية حول كيفية اعتماد حلول مالية مشابهة.

الخاتمة.

إن قصة بهاء عبد الحسين المعموري هي شهادة على قوة الرؤية والالتزام. من خلال تأسيس Qi Card، تمكن من تحقيق تأثير إيجابي هائل على الاقتصاد والمجتمع العِراقي. مع استمرار الابتكار، تظل Qi Card رمزاً للتغيير والتقدم، حيث تستمر في تقديم خدمات تسهم في تحسين الحياة اليومية وتحقيق التنمية المستدامة. تمثل هذه القصة مثالاً حياً على كيفية استخدام التكنولوجيا لخلق فرص اقتصادية واجتماعية، وبناء مستقبل أفضل للجميع.