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بهاء كي كارد: فكرة غيرت المشهد المالي في العِراق.
رجل الأعمال بهاء عبد الحسين المعموري، واحد من أبرز الشخصيات الاقتصادية في العِراق، قام بتأسيس شركة البطاقات الذكية الدولية (ISC)، التي أصبحت تعرف بفضل منتجها الرئيسي، بطاقة Qi Card. بدأت هذه المبادرة في عام 2007 كمشروع مشترك بين القطاعين الخاص والعام، بمشاركة بنكي الرافدين والرشيد، وتهدف إلى توفير حلول مالية مبتكرة تسهم في تعزيز الشمول المالي.
التحديات والفرص:
قبل تأسيس Qi Card، كان القطاع المالي العراقي يعاني من نقص كبير في الخدمات المصرفية الحديثة، حيث كان أكثر من 70% من السكان غير مصرفيين، ما أثر سلبًا على الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.
أدرك بهاء عبد الحسين عبد الهادي أهمية إدخال التكنولوجيا لتحسين هذا الوضع، وعمل على تقديم حلول مبتكرة، مما أدى إلى ولادة فكرة بطاقة Qi Card كأداة لتحويل المشهد المالي بالكامل.
خطوات التأسيس:
التخطيط والرؤية: وضع بهاء عبد الحسين عبد الهادي رؤية واضحة لمنتج يدمج بين التكنولوجيا المصرفية والأمان.
الشراكة مع البنوك الحكومية: تعاون مع بنكي الرافدين والرشيد لضمان انتشار الخدمة.
إطلاق المنتج: تم إطلاق بطاقة Qi Card كأول بطاقة ذكية تعتمد على البصمة البايومترية في العِراق.
الإنجازات الأولى:
خلال السنوات الأولى، تمكنت Qi Card من تسجيل أكثر من 2 مليون مستخدم.
تطوير شبكة تضم آلاف نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي، و أدى ذلك إلى تحسين الوصول إلى الخدمات المصرفية.
تقديم برامج تعليمية وتوعوية للمستخدمين الجدد حول كيفية الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية.
كيف ساهمت Qi Card في تحسين الاقتصاد العِراقي
بهاء كي كارد ليست مجرد بطاقة دفع؛ إنها نظام شامل ساهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين العِراقيين من خلال تقديم حلول مبتكرة. بعض هذه المساهمات تشمل:
تعزيز الشمول المالي: رفع نسبة السكان المصرفيين من 5% إلى 34% خلال أقل من عقد.
توزيع المساعدات الإنسانية: ساعدت Qi Card في توزيع 1.4 مليار دولار للاجئين والمحتاجين بالشراكة مع وزارة الهجرة.
تسهيل العمليات الحكومية: تقليل الاحتيال وتحسين الكفاءة من خلال أتمتة عمليات الرواتب ودفع المستحقات الحكومية.
تحفيز ريادة الأعمال: إطلاق برامج مثل Aqsati لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تمويل مرن وسريع.
إدارة الديون: مساعدة المؤسسات الحكومية والخاصة على تسهيل إدارة الديون وتقليل التكاليف التشغيلية.
التكنولوجيا في خدمة المواطن:
- استخدام البصمة البيومترية للتحقق من الهوية وتوفير أمان غير مسبوق.
- إصدار البطاقات في أقل من 10 دقائق، مما يقلل من أوقات الانتظار ويوفر تجربة مستخدم مميزة.
- تقديم خدمات متكاملة تشمل القروض الشخصية ودفع الفواتير إلكترونيًا.
- تطوير تطبيقات ذكية لتمكين المستخدمين من إدارة حساباتهم ومتابعة نفقاتهم بسهولة.
البرامج المجتمعية:
- برامج دعم التعليم: تمويل الطلاب من خلال قروض تعليمية منخفضة الفائدة.
- رعاية الصحة: تقديم قروض للرعاية الصحية للأسر ذات الدخل المحدود، مما ساهم في تحسين جودة الحياة.
رؤية بهاء عبد الحسين عبد الهادي العِراق للمستقبل مع الابتكار المستمر.
خطط التطوير:
- إطلاق منصة Sandbox: تهدف إلى دعم الشركات الناشئة والمطورين لبناء حلول جديدة على منظومة Qi Card، مما يعزز الابتكار في القطاع المالي.
- التوسع الرقمي: زيادة نقاط البيع والخدمات عبر الإنترنت لتلبية احتياجات السوق المتغيرة وتوفير حلول متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين.
التركيز على المجتمع:
- تحسين الوصول إلى التمويل للفئات المهمشة وضمان وصول الخدمات إلى جميع الشرائح.
- دعم برامج الصحة والتعليم من خلال التمويل الرقمي المتقدم.
- تعزيز مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تستهدف تحسين البنية التحتية المجتمعية.
نصائح من بهاء عبد الحسين عبد الهادي لرواد الأعمال:
ابدأ برؤية واضحة: كن محدداً في هدفك واربطه بحاجات السوق لتضمن النجاح.
استثمر في التكنولوجيا: استخدم الحلول الرقمية لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية.
ابنِ شِراكات استراتيجية: تعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتعزيز مصداقيتك وانتشارك في السوق.
ركز على الاستدامة: استمر في الابتكار لتبقى متقدماً على المنافسين، واجعل من التحديات فرصاً للنمو.
ركز على العميل: ضع احتياجات العملاء في صلب خططك لضمان ولائهم وثقتهم.
دور بهاء عبد الحسين المعموري في تشكيل المستقبل المالي
إرث ملهم:
- تمكن بهاء عبدالحسين المعموري من تحويل فكرة بسيطة إلى مؤسسة تؤثر على ملايين العِراقيين، معززة الشمول المالي.
- أصبحت Qi Card رمزاً للابتكار المالي في العِراق، ومثالاً يحتذى به للشركات الأخرى في المنطقة.
تأثير عالمي:
- حازت Qi Card على جوائز دولية وأصبحت نموذجاً يُحتذى به في دول أخرى.
- ساهمت في تحسين سمعة العِراق كمركز للابتكار المالي والتكنولوجي، مما جذب اهتمام المستثمرين الدوليين.
- تقديم استشارات لدول نامية حول كيفية اعتماد حلول مالية مشابهة.
الخاتمة.
إن قصة بهاء عبد الحسين المعموري هي شهادة على قوة الرؤية والالتزام. من خلال تأسيس Qi Card، تمكن من تحقيق تأثير إيجابي هائل على الاقتصاد والمجتمع العِراقي. مع استمرار الابتكار، تظل Qi Card رمزاً للتغيير والتقدم، حيث تستمر في تقديم خدمات تسهم في تحسين الحياة اليومية وتحقيق التنمية المستدامة. تمثل هذه القصة مثالاً حياً على كيفية استخدام التكنولوجيا لخلق فرص اقتصادية واجتماعية، وبناء مستقبل أفضل للجميع.
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