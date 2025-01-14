إلى أين يتجه سوق العمل العالمي؟

وبداية من عام 2025 وحتى 2030 من المتوقع أن يفقد العالم 92 مليون وظيفة في الوقت نفسه، ستخلق التحولات في سوق العملة 170 مليون وظيفة بما يعني دخول صافي 78 مليون وظيفة جديدة،

ويمثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي محور التحولات التقنية، حيث أفاد 86% من أصحاب العمل بأن هذه التقنيات ستُعيد تشكيل أعمالهم بحلول عام 2030. يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) أحد أبرز الابتكارات التي شهدت تبنيًا واسعًا منذ عام 2022، وهو يُعزّز الكفاءات البشرية من خلال تقديم حلول مبتكرة لتحديات الأعمال اليومية.

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وذكر التقرير أن الروبوتات والأنظمة المستقلة تساهم أيضًا في زيادة الإنتاجية، لكنّها تتسبب في تراجع بعض الأدوار الوظيفية التقليدية، مثل العمالة اليدوية في قطاعات التصنيع، وتمثل التقنيات المتقدمة الأخرى، مثل تخزين وتوزيع الطاقة، وتطوير المواد الجديدة، عوامل رئيسية في إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية.

وبات تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد القيود على التجارة والاستثمار الدولي يشكلان تحديات كبيرة للشركات، خاصة تلك التي تعتمد على سلاسل الإمداد العالمية، وقال 34% من أصحاب العمل يرون أن الانقسامات الجيوسياسية ستؤثر بشكل جذري على استراتيجيات أعمالهم، وتميل الاقتصادات ذات الروابط التجارية القوية مع الولايات المتحدة والصين إلى مواجهة تغييرات أعمق، مما يعكس التبعات الهيكلية للاقتصاد العالمي المجزأ.

كما تشهد مبادرات تقليل الانبعاثات الكربونية استثمارات متزايدة، إذ أشار 47% من أصحاب العمل إلى أن هذه الجهود ستكون محورية في إعادة تشكيل أعمالهم، وتُحفّز هذه المبادرات الطلب على وظائف جديدة مثل مهندسي الطاقة المتجددة، والمتخصصين في السيارات الكهربائية، ومع ذلك، تتطلب هذه التحولات رفع مستوى المهارات وتعزيز برامج إعادة التأهيل المهني لتلبية متطلبات السوق المستقبلية.

ويستمر ارتفاع تكاليف المعيشة في التأثير على الأعمال، حيث يتوقع نصف أصحاب العمل أن يُعيد هذا الاتجاه تشكيل أعمالهم بحلول عام 2030، إذ أن الركود الاقتصادي يُساهم في تقليل الطلب على العمالة في بعض القطاعات، خاصةً تلك المرتبطة بالاقتصادات المنخفضة الدخل، بالرغم من ذلك، فإن انخفاض معدلات التضخم على المستوى العالمي يقدم بارقة أمل لتحسين الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير.

وتواجه الاقتصادات المتقدمة تحديات تتعلق بشيخوخة السكان، مما يزيد الضغط على القوى العاملة الشابة. في المقابل، توفر الاقتصادات النامية فرصًا للاستفادة من نمو السكان في سن العمل، ومن المتوقع أن تشكل الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة 59% من إجمالي القوى العاملة العالمية بحلول عام 2050.

وبرز هذه الاتجاهات الحاجة الماسة لخلق وظائف مستدامة وشاملة تُلبّي احتياجات السكان المتزايدين في الدول النامية.

وتشير البيانات إلى أن هذه الاتجاهات الكبرى ستؤدي إلى تغييرات عميقة في مشهد التوظيف العالمي، فمن المتوقع أن تنمو وظائف مثل متخصصي البيانات الضخمة، ومهندسي التكنولوجيا المالية، والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بنسبة تتجاوز 100%.

بالمقابل، ستشهد وظائف مثل إدخال البيانات، والمحاسبة التقليدية، وأدوار الكتبة الإداريين تراجعًا ملحوظًا بفعل الأتمتة.

وتكشف البيانات أن 39% من المهارات الحالية قد تصبح غير ذات صلة بحلول عام 2030، مما يجعل برامج إعادة التأهيل والتطوير المهني ضرورة حتمية، وتظل المهارات التحليلية، مثل التفكير النقدي والابتكار، على رأس قائمة المهارات المطلوبة، وتُبرز مهارات المرونة والتكيف، والقيادة الاجتماعية، والتعلم مدى الحياة كمهارات أساسية للتعامل مع بيئة العمل المستقبلية.

وبحلول عام 2030، يتوقع أن تكون المهام الوظيفية موزعة بالتساوي بين البشر والآلات، مما يتطلب استراتيجيات فعّالة لتحقيق التعاون المثمر بينهما.

وستشهد القطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم اعتمادًا أكبر على الأتمتة لتعزيز الإنتاجية، بينما تظل المهن التي تتطلب تفاعلًا إنسانيًا مباشرًا أقل تأثرًا.

وتعد أدوار مثل مطوري البرمجيات ومتخصصي الأمن السيبراني ستشهد طلبًا متزايدًا نظرًا لاعتماد الشركات المتزايد على التقنيات الرقمية لحماية بياناتها، كما

قطاع الطاقة المتجددة يُعدّ بين أكثر القطاعات نموًا، حيث ستظهر الحاجة إلى مهندسي أنظمة الطاقة المتجددة وتقنيي الألواح الشمسية لتلبية متطلبات التحول الأخضر.

وكذلكالتعليم يُعد محركًا رئيسيًا للنمو، مع ارتفاع الطلب على معلمي التعليم العالي والتخصصي لتأهيل الشباب لمتطلبات السوق المتغيرة، كما أن الرعاية الصحية ستشهد ازدهارًا مع شيخوخة السكان، مما سيزيد الحاجة إلى الممرضين والمختصين في الرعاية طويلة الأمد.

ومع نمو التجارة الإلكترونية، سيزداد الطلب على سائقي الشاحنات ومتخصصي سلسلة الإمداد لضمان استمرارية العمليات التجارية.



