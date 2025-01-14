الستوم تطرح مناقصة لتنفيذ مجمع برج العرب لصناعات السكة الحديد

(MENAFN
- Al-Borsa News) طرحت شركة الستوم الفرنسية مناقصة عامة الأسبوع الماضى على قائمة شركات مقاولات مصرية تضم نحو 15 شركة لتنفيذ مجمع صناعى للسكك الحديدية بمدينة برج العرب بالإسكندرية باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 80 مليون يورو بحسب تصريحات رامى صلاح المدير العام للشركة لـ“البورصة”.
ويقام المشروع على مساحة 31 فدانًا ويتضمن مرحلتين، الأولى لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية من إشارات، ولوحات، ودوائر كهربائية للتحكم، وضفائر كهربائية وغيرها، والمرحلة الثانية لإنتاج الوحدات المتحركة ومنها الوحدات الخاصة بالخط السادس لمترو الأنفاق.
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وأضاف المدير العام للشركة أن طرح المناقصة تم عن طريق مكتب استشارى مصرى ومن المقرر الإعلان عن الشركة الفائزة بتنفيذ المشروع فبراير المقبل كما أكد أن وزارة النقل بدأت فى تمهيد الأرض استعداد لبدء التنفيذ مارس المقبل.
وأوضح صلاح أن الشركة حددت موعد بدء التصنيع بالمصنع على أن يكون مطلع الربع الأول من2027 منوهة على أن الشركة بدأت حملات ترويجية لبعض الدول الأوروبية والعربية لتصدير منتجاتها علما بأن الشركة تستهدف تعظيم صادراتها من المشروع لتعظيم العملة الأجنبية بمصر
وأشار إلى أن الشركة فاوضت وزارة النقل لزيادة مدة حق الانتفاع بالمشروع لتصل إلى 30 عامًا بدلًا من 15 عاما وبالفعل تمت الموافقة من جانب مجلس الوزراء على الطلب خاصة أن الشركة تستهدف زيادة استثمارات المشروع بقيم متتالية بالتوازى مع التطورات التى تحدث على الساحة الاقتصادية.
ولفت إلى أن جميع القطارات والأنظمة الخاصة بالخط السادس للمترو الأنفاق سيتم تصنيعها فى المجمع الصناعى الخاص بشركة ألستوم الفرنسية فى برج العرب الذى تستهدف توسعات مستقبلية للمشروع على مساحة 9 أفدنة.
وقال المدير العام للشركة إنه تم اختيار الموقع بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتيسير تصدير المنتجات واستيراد المواد الخام من خلال ميناء الإسكندرية مضيفًا أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ على الخطة المقدمة من الشركة مع دراسة المطالب والحوافز المقدمة من الشركة لبدء تنفيذ خطتها.
ويوفر المصنعان 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين بواقع 900 عامل لمصنع إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية و300 لمصنع الوحدات المتحركة.
وبحسب بيانات وزارة النقل من المقرر أن يساهم المشروع فى تلبية احتياجات السوق المحلى والانطلاق الى التصدير إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
ووافق مجلس الوزراء الأربعاء الماضى على تعديل مدة تخصيص أرض مشروع المجمع الصناعى لصناعة السكك الحديدية لشركة“ألستوم” الفرنسية، بهدف إنشاء مجمع صناعى للسكك الحديدية بمدينة برج العرب بالإسكندرية، لتصبح 30 عاماً بدلاً من 15 عاماً، وذلك طبقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017 ولائحته التنفيذية.
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