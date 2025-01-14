الستوم تطرح مناقصة لتنفيذ مجمع برج العرب لصناعات السكة الحديد

MENAFN - Al-Borsa News) طرحت شركة الستوم الفرنسية مناقصة عامة الأسبوع الماضى على قائمة شركات مقاولات مصرية تضم نحو 15 شركة لتنفيذ مجمع صناعى للسكك الحديدية بمدينة برج العرب بالإسكندرية باستثمارات مبدئية تقدر بنحو 80 مليون يورو بحسب تصريحات رامى صلاح المدير العام للشركة لـ“البورصة”.

ويقام المشروع على مساحة 31 فدانًا ويتضمن مرحلتين، الأولى لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية من إشارات، ولوحات، ودوائر كهربائية للتحكم، وضفائر كهربائية وغيرها، والمرحلة الثانية لإنتاج الوحدات المتحركة ومنها الوحدات الخاصة بالخط السادس لمترو الأنفاق.

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وأضاف المدير العام للشركة أن طرح المناقصة تم عن طريق مكتب استشارى مصرى ومن المقرر الإعلان عن الشركة الفائزة بتنفيذ المشروع فبراير المقبل كما أكد أن وزارة النقل بدأت فى تمهيد الأرض استعداد لبدء التنفيذ مارس المقبل.

وأوضح صلاح أن الشركة حددت موعد بدء التصنيع بالمصنع على أن يكون مطلع الربع الأول من2027 منوهة على أن الشركة بدأت حملات ترويجية لبعض الدول الأوروبية والعربية لتصدير منتجاتها علما بأن الشركة تستهدف تعظيم صادراتها من المشروع لتعظيم العملة الأجنبية بمصر

وأشار إلى أن الشركة فاوضت وزارة النقل لزيادة مدة حق الانتفاع بالمشروع لتصل إلى 30 عامًا بدلًا من 15 عاما وبالفعل تمت الموافقة من جانب مجلس الوزراء على الطلب خاصة أن الشركة تستهدف زيادة استثمارات المشروع بقيم متتالية بالتوازى مع التطورات التى تحدث على الساحة الاقتصادية.

ولفت إلى أن جميع القطارات والأنظمة الخاصة بالخط السادس للمترو الأنفاق سيتم تصنيعها فى المجمع الصناعى الخاص بشركة ألستوم الفرنسية فى برج العرب الذى تستهدف توسعات مستقبلية للمشروع على مساحة 9 أفدنة.

وقال المدير العام للشركة إنه تم اختيار الموقع بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتيسير تصدير المنتجات واستيراد المواد الخام من خلال ميناء الإسكندرية مضيفًا أنه تمت الموافقة من حيث المبدأ على الخطة المقدمة من الشركة مع دراسة المطالب والحوافز المقدمة من الشركة لبدء تنفيذ خطتها.

ويوفر المصنعان 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين بواقع 900 عامل لمصنع إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية و300 لمصنع الوحدات المتحركة.

وبحسب بيانات وزارة النقل من المقرر أن يساهم المشروع فى تلبية احتياجات السوق المحلى والانطلاق الى التصدير إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

ووافق مجلس الوزراء الأربعاء الماضى على تعديل مدة تخصيص أرض مشروع المجمع الصناعى لصناعة السكك الحديدية لشركة“ألستوم” الفرنسية، بهدف إنشاء مجمع صناعى للسكك الحديدية بمدينة برج العرب بالإسكندرية، لتصبح 30 عاماً بدلاً من 15 عاماً، وذلك طبقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنه 2017 ولائحته التنفيذية.