مصر تسعى لاستئناف تصدير الغاز الطبيعى فى 2027

MENAFN - Al-Borsa News) قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية لـ”البورصة” إن مصر تسعى لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي بنهاية عام 2027، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة خلال العام الحالي لضمان تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز، وتسديد مستحقات الشركاء الأجانب فى الوقت الحالى.

وأضاف المصدر أن استهلاك مصر من الغاز في توليد الكهرباء والتدفئة ارتفع في العام الماضي إلى 5.9 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقارنة مع 5.8 مليار قدم مكعبة يوميًا في عام 2023.

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لكن استهلاك المحطات من الغاز فى الوقت الحالى تراجع لمتوسط نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يوميًا، ما أدى لتحقيق وفر قدره مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الأسبق في استهلاك الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، بحسب ما قاله مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لـ”البورصة” في وقت سابق.

وكشف المصدر أن مصر تركز فى الفترة الحالية على سداد مستحقات الشركات الأجنبية فى القطاع، وتسعى لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعى عبر الأنابيب قبل بدابة الصيف، وهو ما سيتحدد بناء عليه موقف التوسع فى التعاقد على شحنات الغاز المُسال.

وكانت وزارة الكهرباء قد قدرت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى ذروة الاستهلاك خلال الصيف المقبل، بنحو 4 جيجاوات، وتسعى لسدها عبر عدة محاور بينها إتمام الربط الكهربائى، وتشغيل محطات للطاقة الجديدة والمتجددة، بجانب استئجار سفينتى تغويز لاستيراد الغاز المُسال.

وبحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة“جودى”، استوردت مصر خلال أول 10 أشهر من العام الحالى نحو 3.4 مليار متر مكعب من الغاز المسال، مقابل عدم استيراد أى كميات فى الفترة نفسها من العام الماضى، فيما ارتفعت واردات الغاز عبر الأنابيب إلى 8.36 مليار متر مقابل 7.08 مليار متر.

ولجأت مصر لاستيراد الغاز خلال أشهر الصيف لسد الفارق بين الإنتاج والاستهلاك، مع انخفاض الإنتاج نحو 16% خلال أول 10 أشهر ليصل إلى 41.9 مليار متر مكعب مقابل 50 مليار متر فى الفترة نفسها من العام الماضى.

وجاء التراجع فى الإنتاج نتيجة تراكم مستحقات الأجانب فى ظل أزمة العملة الصعبة التى عاشتها البلاد، لكن مؤخرًا بدأت الحكومة فى جدولة المستحقات، والسداد للشركات، مع تخصيصها مبلغ شهرى لذلك الغرض.

وخلال أول 10 أشهر من العام الحالى بلغ استهلاك مصر من الغاز نحو 52.36 مليار متر مكعب مقابل 52 مليار متر فى 2023، واستحوذت محطات الكهرباء على 30.5 مليار متر مكعب.