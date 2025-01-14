40% نموًا فى الحصيلة الضريبية لمصر خلال النصف الأول من العام المالى الحالى

MENAFN - Al-Borsa News) نمت الحصيلة الضريبية 40% خلال أول 6 أشهر من العام المالى الحالى، مقارنةً بنفس الفترة من العام المالى السابق بحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”.

وأوضحت المصادر أن الحصيلة الضريبية ارتفعت بنحو أكثر من 260 مليار جنيه لتصل إلى 925 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024-2025، مقارنةً مع 662 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى السابق.

موضوعاتالمشاط: تقرير التضخم في مارس المقبل سيؤكد انخفاض نسبته بشكل كبير في مصر المالية: الاستفادة من المساحات المرنة بالقوانين الضريبية لخلق انطباع إيجابى للممولين انخفاض الأسهم الأوروبية عند الافتتاح مع تقلب عوائد السندات فى بريطانيا

وأرجعت المصادر ارتفاع الحصيلة إلى مجهودات“المالية” فى تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بالإضافة إلى ميكنة ضريبة الرواتب للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ونمو حصيلة الضرائب من الضرائب على عوائد الأذون والسندات ومن الهيئات الاقتصادية.

واستفادت الحصيلة الضريبية من تغير أسعار الصرف من مستوى 31 جنيهًا للدولار خلال العام المالى الماضى إلى نحو 50.7 جنيه بنهاية الستة شهور الأولى من العام المالى الحالى، نتيجة تحصيل ضرائب على الإيرادات بالعملة الأجنبية ومن بينها إيرادات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر وقناة السويس، رغم أن حصيلة الأخيرة تراجعت بنسبة تجاوزت 60% على أساس سنوي بسبب الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب بما أثر بالسلب على حركة الملاحة واستدامة التجارة العالمية، بحسب بيان للرئاسة المصرية فى وقت سابق.

وذكرت المصادر أن وزارة المالية تعمل على تطبيق نظام ضريبى مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بحجم أعمال 15 مليون جنيه، إضافةً إلى التوسع فى الضرائب على التجارة الإلكترونية.

وتعمل“المالية” على تحقيق مستهدفاتها الضريبية للعام المالى الحالى من خلال تحسين الإدارة الضريبية، وتوحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، حيث تم تدشين وحدة الرأي المسبق، لتختص بإصدار قرارات ملزمة تحدد الموقف الضريبي للتعاملات المستقبلية، مما يسهم في إعداد دراسات الجدوى الاستثمارية في إطار من الوضوح والالتزام بالقوانين الضريبية.

وتستهدف الوزارة جمع 2.02 تريليون جنيه ضرائب خلال العام المالي الحالي، مقارنةً مع 1.5 تريليون جنيه فى العام المالى الماضى.