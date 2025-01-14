نيو بالانس وسن اند ساند سبورتس تتعاونان لإطلاق أول مجموعة حصرية

(MENAFN
- Current Global) أعلنت "نيو بالانس"، العلامة الرياضية الشهيرة المرادفة للتميز في رياضة الجري ، عن تعاونها مع "سن اند ساند سبورتس"، الوجهة العالمية الأولى للتجزئة في مجال الرياضة، لإطلاق مجموعة حصرية مصممة خصيصاً لشركة "سن اند ساند سبورتس". وستتوفر المجموعة ابتداءً من 15 يناير 2025 بشكل حصري في متاجر "سن اند ساند سبورتس"، حيث تتميز بتصاميم جديدة وألوان مبتكرة لم يسبق طرحها ضمن منتجات "نيو بالانس" من الأحذية والملابس، لإضفاء لمسة من المرح على حياة محبي رياضة الجري.
وتفخر "سن اند ساند سبورتس"، التي تأسست في الإمارات العربية المتحدة، بتقديم تشكيلتها الحصرية التي تضم ألواناً جديدة مميزة لحذاء Fresh Foam x 1080v14، مما يجسد التزام العلامة بأسلوب حياة نشط وحيوي. وتشمل هذه الألوان الزاهية الأبيض/الأسود مع تدرجات من الأصفر، والبرتقالي/الملح البحري ، والإسمنتي الأسود/الملح البحري ، لتعكس ما تمثله رياضة الجري من متعة وعفوية مع تقديم رؤية جديدة لحذاء "نيو بالانس". ويتميز حذاء Fresh Foam x 1080v14 بأعلى مستويات الثبات والدعم والتهوية، مما يضمن تجربة جري سلسة على طول المسافة، ويدعم العدائين بحيوية ومرونة تعكس قيم "سن اند ساند سبورتس".
وتعليقاً على هذا التعاون، قال ستيوارت هينوود، المدير العام لـ"نيو بالانس" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: "تعكس هذه المجموعة رؤيتنا بأن اللياقة البدنية ورياضة الجري يجب أن تعكسا تميز الأفراد الذين يمارسونها. ونحن نسعى، من خلال شراكتنا مع ’سن اند ساند سبورتس‘، إلى تقديم منتج جديد، ودعوة عملائنا إلى استكشاف جوانب جديدة لرياضة الجري. وتمثل هذه الشراكة فرصة لنشر هذه الرؤية وتسهيل ممارسة رياضة الجري للجميع".
ومن جهته، أضاف محمد بوديات، نائب الرئيس الأول للعلامات التجارية في مجموعة "جي أم جي": "يمنحنا التعاون مع ’نيو بالانس‘ فرصة لتقديم أفضل الأحذية والملابس الرياضية لعملائنا. ونفتخر بإطلاق أول مجموعة حصرية لـ’سن اند ساند سبورتس‘، التي تمثل التزاماً مشتركاً مع ’نيو بالانس‘ بتشجيع أسلوب حياة نشط وجعل اللياقة في متناول الجميع".
وتجمع هذه المجموعة الحصرية بين التصاميم المبتكرة من "نيو بالانس" وخبرة "سن اند ساند سبورتس" في تعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية. وستكون متوفرة في متاجر "سن اند ساند سبورتس" وعبر الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وسنغافورة اعتباراً من 15 يناير 2025.
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