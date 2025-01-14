الرئيس اللبناني جوزيف عون ينهي الجولة الأولى من الاستشارات النيابية

(MENAFN
) أنهى الرئيس اللبناني جوزيف عون الجولة الأولى من الاستشارات النيابية صباح يوم الاثنين الموافق 13يناير, لتعيين رئيس وزراء لحكومة لبنان الأولى في عهد رئاسته, وأفادت مصادر سياسية
أن القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، حظي بدعم كبير من النواب اللبنانيين، مما جعله المرشح الأبرز لمنصب رئيس الحكومة, وأعلن طايع جُمبلات، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، عن ترشيح حزبه لسلام، بينما أعرب رئيس التيار الوطني الحر عن دعمه لترشيح سلام أيضًا.
وفي المقابل، أكدت الرئاسة اللبنانية أن حزب الله وحليفه حركة أمل بقيادة رئيس البرلمان
نبيه بري قررا تأجيل ترشيحهما لرئيس الحكومة, وكانا في البداية يفكران في إعادة ترشيح رئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي، الذي نال دعم المبعوث السعودي إلى لبنان, وقد أشار ميقاتي، الذي رفض في السابق فكرة تولي حكومة ثالثة في لبنان، إلى أنه مستعد لتولي المنصب إذا دعت الحاجة, في الاستشارات النيابية، حصل سلام على 12 صوتًا، مقارنة بـ7 أصوات لميقاتي، مع وجود صوت واحد فارغ.
كما أعرب بعض النواب، مثل جميل السيّد، عن قلقهم من حدوث تعادل بين ميقاتي وسلام، أعلن فؤاد مخزومي انسحابه من السباق، مشيرًا إلى الحاجة للوحدة والتوافق لترشيح سلام كمرشح للتغيير ضد ميقاتي، الذي وصفه بأنه مرشح النظام, وتستمر الاستشارات، وهي خطوة دستورية وفقًا للمادة 53، مع توقع أن يعلن الرئيس عن المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات بعد التشاور مع الكتل النيابية والنواب المستقلين.
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