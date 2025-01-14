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المنخفضات الجوية لا تزال بعيدة عن الأردن

1/14/2025 12:13:01 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بحسب الخرائط الجوية الحاسوبية المُستلمة في مركز "طقس العرب"، تبقى المملكة بعيدة عن مسار المنخفضات الجوية خلال الأيام القادمة، حيث إن شكل الأنظمة الجوية لا يسمح بتأثر المملكة بمنخفضات شتوية مع تركز الأنماط الجوية الشتوية فوق أوروبا وشمال إفريقيا مما يدفع بالدفء والاستقرار إلى شرق المتوسط. .

وعن حالة الطقس نهار الثلاثاء، يتوقع بمشيئة الله أن يستمر تأثر المملكة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري، ورغم الأجواء المستقرة إلا أن الشعور بالبرودة مستمر بفعل استمرار نشاط الرياح الجنوبية الشرقية والتي تترافق مع هبات قوية أحياناً في المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية والمناطق الشفا غورية باقي التفاصيل.

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