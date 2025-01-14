المنخفضات الجوية لا تزال بعيدة عن الأردن

وعن حالة الطقس نهار الثلاثاء، يتوقع بمشيئة الله أن يستمر تأثر المملكة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري، ورغم الأجواء المستقرة إلا أن الشعور بالبرودة مستمر بفعل استمرار نشاط الرياح الجنوبية الشرقية والتي تترافق مع هبات قوية أحياناً في المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية والمناطق الشفا غورية باقي التفاصيل.

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