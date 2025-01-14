المنخفضات الجوية لا تزال بعيدة عن الأردن

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- Khaberni) خبرني - بحسب الخرائط الجوية الحاسوبية المُستلمة في مركز "طقس العرب"، تبقى المملكة بعيدة عن مسار المنخفضات الجوية خلال الأيام القادمة، حيث إن شكل الأنظمة الجوية لا يسمح بتأثر المملكة بمنخفضات شتوية مع تركز الأنماط الجوية الشتوية فوق أوروبا وشمال إفريقيا مما يدفع بالدفء والاستقرار إلى شرق المتوسط. .
وعن حالة الطقس نهار الثلاثاء، يتوقع بمشيئة الله أن يستمر تأثر المملكة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري، ورغم الأجواء المستقرة إلا أن الشعور بالبرودة مستمر بفعل استمرار نشاط الرياح الجنوبية الشرقية والتي تترافق مع هبات قوية أحياناً في المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية والمناطق الشفا غورية باقي التفاصيل.
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