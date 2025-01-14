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أحدهما لتاجر مخدرات.. قصف جوي يستهدف منزلين في السويداء جنوبي سوريا

1/14/2025 12:04:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدف طيران حربي منزلين في محافظة السويداء جنوبي سوريا، أحدهما يعود لشخص متهم بتجارة وتهريب المخدرات.


وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن طائرات حربية مجهولة استهدفت محيط قرية الشعاب في بادية السويداء الشرقية.


من جهتها، ذكرت شبكة "السويداء 24" أن طيرانًا حربيًا استهدف قرية الشعاب في بادية السويداء بغارتين؛ الأولى في وسط القرية والثانية في جنوبها.

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