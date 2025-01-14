أحدهما لتاجر مخدرات.. قصف جوي يستهدف منزلين في السويداء جنوبي سوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدف طيران
حربي منزلين في محافظة السويداء جنوبي سوريا، أحدهما يعود لشخص متهم بتجارة وتهريب المخدرات.
وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن طائرات حربية مجهولة استهدفت محيط قرية الشعاب في بادية السويداء الشرقية.
من جهتها، ذكرت شبكة "السويداء 24" أن طيرانًا حربيًا استهدف قرية الشعاب في بادية السويداء بغارتين؛ الأولى في وسط القرية والثانية في جنوبها.
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