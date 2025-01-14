هذا ما قالته مسنة سورية لوزير الداخلية الفراية عند مغادرتها للاردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تصدرت مقاطع فيديو لزيارة وزير
الداخلية مازن الفراية لمعبر جابر، للاطمئنان على أحوال المسافرين والقادمين بين الأردن وسوريا، منصات التواصل الاجتماعي.
وظهر بالفيديو حديث الفراية مع مسنّة سورية الجنسية، قائلة: "الله يحيي الأردن، أنتم على راسي"، ليجيبها الفراية بسؤال عن عدد سنوات إقامتها في الأردن، فأجابته: "14 سنة"، ليرد عليها الوزير قائلاً: "إن شاء الله ما قصرنا معك"، فكانت إجابتها: "لا والله، أنتم إخوتنا".
MENAFN14012025000208011052ID1109086865
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.