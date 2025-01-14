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هذا ما قالته مسنة سورية لوزير الداخلية الفراية عند مغادرتها للاردن

1/14/2025 12:04:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تصدرت مقاطع فيديو لزيارة وزير الداخلية مازن الفراية لمعبر جابر، للاطمئنان على أحوال المسافرين والقادمين بين الأردن وسوريا، منصات التواصل الاجتماعي.
وظهر بالفيديو حديث الفراية مع مسنّة سورية الجنسية، قائلة: "الله يحيي الأردن، أنتم على راسي"، ليجيبها الفراية بسؤال عن عدد سنوات إقامتها في الأردن، فأجابته: "14 سنة"، ليرد عليها الوزير قائلاً: "إن شاء الله ما قصرنا معك"، فكانت إجابتها: "لا والله، أنتم إخوتنا".

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