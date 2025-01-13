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توقعات بإعلان اتفاق غزة ظهر الثلاثاء

1/13/2025 11:28:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت القناة 13 العبرية إن هناك تقديرات في "إسرائيل" تشير إلى أن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس قد يصدر ظهر اليوم الثلاثاء.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية من جانبها، عن بيان منسقية شؤون الأسرى إلى عائلات "المحتجزين"، أن "المفاوضات في الدوحة وصلت مراحل متقدمة جدا".

وبحسب الهيئة، فإن "التقدم يشمل كل بنود الصفقة، والمفاوضات تدور حول كل الرهائن".

وأضافت أن "الأيام والساعات الماضية ركزت على تفاصيل أول مرحلة في الصفقة".

وبحث الرئيس الأميركي جو بايدن مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستجدات المفاوضات في اتصال هاتفي أمس الاثنين، وأكد بايدن أن الاتفاق بات وشيكا.

ومن جهته، استقبل أمير قطر وفدا من حركة حماس التي أكدت أنها تتعامل بإيجابية مع الجهود الجارية في الدوحة.

من ناحية أخرى، عقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات مع الأجهزة الأمنية، في حين أوردت وسائل إعلام عبرية تفاصيل الاتفاق المحتمل، وقالت إن "الجيش" سينسحب في المرحلة الأولى إلى منطقة عازلة في القطاع قرب الحدود. (الجزيرة نت)

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