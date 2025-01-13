جماعة الحوثي تعلن استهداف يافا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، مساء
الخميس، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت من خلالهما أهدافًا حيوية في فلسطين
المحتلة.
وقالت الجماعة، في بيان: "نفذنا عملية
عسكرية استهدفت هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في مدينة يافا المحتلة".
وأضاف البيان، الذي ألقاه يحيى سريع المتحدث
باسم الحوثيين أن "العملية نُفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين
2" وحققت هدفها بنجاح".
وفي هجوم آخر، قالت الجماعة إن "سلاح الجو
المسيّر نفذ عملية عسكرية نوعية على أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا
بـ 4 طائرات مسيّرة حققت أهدافها بنجاح".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقتين
منفصلين الخميس، اعتراض منظومة دفاعه الجوية هجمات وضربات جوية قادمة من اليمن.
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