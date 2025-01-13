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جماعة الحوثي تعلن استهداف يافا

1/13/2025 11:28:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، مساء الخميس، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت من خلالهما أهدافًا حيوية في فلسطين المحتلة.
وقالت الجماعة، في بيان: "نفذنا عملية عسكرية استهدفت هدفاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في مدينة يافا المحتلة".

وأضاف البيان، الذي ألقاه يحيى سريع المتحدث باسم الحوثيين أن "العملية نُفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2" وحققت هدفها بنجاح".

وفي هجوم آخر، قالت الجماعة إن "سلاح الجو المسيّر نفذ عملية عسكرية نوعية على أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا بـ 4 طائرات مسيّرة حققت أهدافها بنجاح".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقتين منفصلين الخميس، اعتراض منظومة دفاعه الجوية هجمات وضربات جوية قادمة من اليمن.

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