متى نكون أبطالا لآسيا؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كل‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تفتح‭ ‬أبواب‭ ‬الفرحة‭ ‬في‭ ‬قلوبنا،‭ ‬وترسم‭ ‬ابتسامة‭ ‬عريضة‭ ‬على‭ ‬محيا‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬يحب‭ ‬وطنه‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬ومن‭ ‬الشمال‭ ‬الى‭ ‬الجنوب،‭ ‬ووفي‭ ‬لترابه،‭ ‬وكل‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬وغيرها‭ ‬هي‭ ‬محل‭ ‬فخر‭ ‬لنا‭ ‬جميعا،‭ ‬ولمن‭ ‬حققوها‭ ‬الآن‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وفي‭ ‬المستقبل،‭ ‬ولا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نذهب‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬ونقول‭ ‬بأن‭ ‬رياضيينا‭ ‬يولدون‭ ‬وهم‭ ‬أبطال،‭ ‬ولكن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تحققه‭ ‬هذه‭ ‬السواعد‭ ‬الوطنية‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬تأكيد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬رياضيينا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬بعزيمتهم‭ ‬وإرادتهم‭ ‬وإخلاصهم‭ ‬وحبهم‭ ‬لوطنهم‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬تجاوز‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬وكسب‭ ‬التحدي،‭ ‬ومفاجأة‭ ‬الآخرين،‭ ‬وما‭ ‬قاله‭ ‬لنا‭ ‬يوما‭ ‬التونسي‭ ‬الأخ‭ ‬الجميل‭ ‬نزار‭ ‬الشكيلي‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬سابقة‭ ‬ومدرب‭ ‬طائرة‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬حاليا‭: ‬‮«‬بأن‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬يعوّض‭ ‬نواقصه‭ ‬بالحب‭ ‬والحماسة‭ ‬والتفاني‭ ‬والروح‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬مجاراة‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬أفضل‭ ‬منه‭ ‬إمكانات‭ ‬ومستويات‮»‬،‭ ‬هذه‭ ‬الشهادة‭ ‬الملموسة‭ ‬تؤكد‭ ‬ما‭ ‬قلناه‭ ‬في‭ ‬السطور‭ ‬السالفة‭.‬

والألقاب‭ ‬أو‭ ‬الإنجازات‭ ‬أو‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الخليجي‭ ‬أو‭ ‬العربي‭ ‬ألفناها‭ ‬وتعودنا‭ ‬عليها،‭ ‬وأخذت‭ ‬منّا‭ ‬وقتا‭ ‬كثيرا،‭ ‬وباتت‭ ‬تشكل‭ ‬لنا‭ ‬منتهى‭ ‬الطموح‭ ‬الرياضي،‭ ‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نقلل‭ ‬من‭ ‬شأنها،‭ ‬ولكن‭ ‬مدونات‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬الإنسان‭ ‬كلما‭ ‬أشبع‭ ‬حاجة،‭ ‬بحث‭ ‬عن‭ ‬حاجة‭ ‬أخرى،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نستفيد‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المعطى‭ ‬النفسي،‭ ‬ونخرج‭ ‬من‭ ‬قوقعتنا،‭ ‬ونوسع‭ ‬طموحنا،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نقنع‭ ‬أنفسنا‭ ‬بأن‭ ‬الألقاب‭ ‬الخليجية‭ ‬أو‭ ‬العربية‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬إلا‭ ‬محطات،‭ ‬وهناك‭ ‬محطات‭ ‬أخرى‭ ‬تفوقهما‭ ‬أهمية‭ ‬مثل‭ ‬الآسيوية‭ ‬والعالمية،‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬أن‭ ‬نرفع‭ ‬من‭ ‬سقف‭ ‬الطموح‭ ‬والتحدي،‭ ‬ونرسم‭ ‬خارطة‭ ‬الطريق‭ ‬التي‭ ‬تأخذنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬حلم‭ ‬آسيوي‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير،‭ ‬وألا‭ ‬تعمي‭ ‬الألقاب‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬أعيننا‭ ‬عن‭ ‬ألقاب‭ ‬وإنجازات‭ ‬تشكل‭ ‬محكا‭ ‬لتطورنا‭ ‬وتقدمنا،‭ ‬فالوطن‭ ‬يستحق‭ ‬منا‭ ‬أن‭ ‬نرفع‭ ‬راياته‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والقارية‭ ‬والدولية،‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نتخيل‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬إينشتاين،‭ ‬ونحول‭ ‬الخيال‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬ملموس‭ ‬بالتفكير‭ ‬المبدع‭ ‬والخلاق‭ ‬البعيد‭ ‬عن‭ ‬المألوفات،‭ ‬وهكذا‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬ما‭ ‬نصبو‭ ‬إليه‭ ‬جميعا‭.‬