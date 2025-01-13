سفير البحرين في مسقط: زيارة الملك للسلطنة تجسد العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة منذ عقود

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووصف‭ ‬السّفير‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينيّة‭-‬العُمانيّة‭ ‬بأنها‭ ‬علاقاتٌ‭ ‬تاريخيّةٌ‭ ‬راسخةٌ‭ ‬أرساها‭ ‬الآباء‭ ‬والأجداد،‭ ‬وهي‭ ‬علاقاتٌ‭ ‬أخويّةٌ‭ ‬ضاربةٌ‭ ‬في‭ ‬أعماق‭ ‬التاريخ‭ ‬من‭ ‬حضارتي‭ ‬دلمون‭ ‬ومجان،‭ ‬وما‭ ‬يربطهما‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬استراتيجيّة‭ ‬وثقافيّة‭ ‬وتجاريّة‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬أواصر‭ ‬المحبة‭ ‬ووشائج‭ ‬القربى،‭ ‬وهي‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬أوج‭ ‬عهدها‭ ‬بفضل‭ ‬التوجيهات‭ ‬السّامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬جلالةِ‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المعظم‭ ‬وأخيه‭ ‬حضرةِ‭ ‬صاحبِ‭ ‬الجلالةِ‭ ‬السُّلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬المعظم،‭ ‬ورؤاهما‭ ‬النيّرة‭ ‬وفكرهما‭ ‬الثّاقب‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬والمضيّ‭ ‬بها‭ ‬قُدما‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أرحب‭.‬‮

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وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالسياسة‭ ‬الخارجية،‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬توافقا‭ ‬في‭ ‬المحددات‭ ‬والثوابت‭ ‬والركائز‭ ‬للسياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬لكلا‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬والتي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الحياد‭ ‬الإيجابي‭ ‬وحسن‭ ‬الجوار،‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول،‭ ‬وتغليب‭ ‬لغة‭ ‬الحوار‭ ‬السلمي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬نشوب‭ ‬خلاف‭ ‬أو‭ ‬اندلاع‭ ‬أزمة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شراكتهما‭ ‬في‭ ‬أسس‭ ‬وقيم‭ ‬واضحة‭ ‬المعالم‭ ‬من‭ ‬الاتزان‭ ‬والاعتدال‭ ‬والتعاون،‭ ‬وتكريس‭ ‬قيم‭ ‬الحوار‭ ‬والتعايش‭ ‬الإنساني‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي،‭ ‬وإشاعة‭ ‬السلام‭ ‬المستدام،‭ ‬ومواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتعزيز‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته،‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬البيئة‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬مؤثر‭ ‬وفاعل‭ ‬في‭ ‬تكريس‭ ‬مكانة‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬عزم‭ ‬القائدين‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬يرفع‭ ‬روح‭ ‬التّعاون‭ ‬والأُخوّة‭ ‬ويحفظ‭ ‬عمق‭ ‬الروابط‭ ‬التاريخيّة‭ ‬الوثيقة‭ ‬ويبشّر‭ ‬بمستقبل‭ ‬زاهر‭ ‬يحمل‭ ‬في‭ ‬طياته‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الآمال‭ ‬والتطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬التي‭ ‬تدفع‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬وخاصة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬قاطرة‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفعيل‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ومذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬والبرامج‭ ‬التنفيذية‭ ‬الموقعة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬حيث‭ ‬تتقاطع‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬وخطط‭ ‬وبرامج‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬ورؤية‭ ‬عمان‭ ‬2040م‭.‬‮

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وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة‭ ‬تعظيما‭ ‬لحجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬البحريني‭ ‬والعماني‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬‮

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