سفير البحرين في مسقط: زيارة الملك للسلطنة تجسد العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة منذ عقود

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفيرُ مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان أن زيارة الدولة التي يقومُ بها حضرة صاحبِ الجلالةِ الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين المعظم لسلطنة عُمان الشقيقة تأتي تجسيدًا للعلاقات الأخويّة التاريخيّة الراسخة منذ عقود من الزمن، وتستند إلى قواسم مشتركة من أواصر المحبّة والأخوّة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
ووصف السّفير العلاقات البحرينيّة-العُمانيّة بأنها علاقاتٌ تاريخيّةٌ راسخةٌ أرساها الآباء والأجداد، وهي علاقاتٌ أخويّةٌ ضاربةٌ في أعماق التاريخ من حضارتي دلمون ومجان، وما يربطهما من علاقات استراتيجيّة وثقافيّة وتجاريّة تستند إلى أواصر المحبة ووشائج القربى، وهي اليوم في أوج عهدها بفضل التوجيهات السّامية من لدن جلالةِ الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم وأخيه حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم، ورؤاهما النيّرة وفكرهما الثّاقب في كلّ ما من شأنه تعزيز العلاقات والمضيّ بها قُدما نحو آفاق أرحب.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أوضح أن هناك توافقا في المحددات والثوابت والركائز للسياسة الخارجية لكلا البلدين الشقيقين، والتي تتمثل في الحياد الإيجابي وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتغليب لغة الحوار السلمي في حال نشوب خلاف أو اندلاع أزمة، إلى جانب شراكتهما في أسس وقيم واضحة المعالم من الاتزان والاعتدال والتعاون، وتكريس قيم الحوار والتعايش الإنساني وتعزيز التعاون الدولي، وإشاعة السلام المستدام، ومواصلة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حماية حقوق الإنسان وحرياته، والمحافظة على البيئة لما لها من دور مؤثر وفاعل في تكريس مكانة البلدين الشقيقين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد أن عزم القائدين على تطوير العلاقات بين البلدين يرفع روح التّعاون والأُخوّة ويحفظ عمق الروابط التاريخيّة الوثيقة ويبشّر بمستقبل زاهر يحمل في طياته الكثير من الآمال والتطلعات والأهداف التي تدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، وخاصة على الصعيد الاقتصادي الذي يشكل قاطرة للتنمية المستدامة في كلا البلدين الشقيقين، وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين الشقيقين، حيث تتقاطع هذه الاتفاقيات مع أهداف وخطط وبرامج رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ورؤية عمان 2040م.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تشهد السنوات القليلة القادمة تعظيما لحجم التبادل التجاري بين الجانبين البحريني والعماني في مختلف المجالات التنموية التي تعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.
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