خالد بن أحمد آل خليفة: الدبلوماسية البحرينية ستواصل مسيرتها الناجحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، رفع فيها إلى مقام جلالته الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية تعكس الدور الوطني الذي تقوم به الدبلوماسية البحرينية في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات والمحافل الدولية.
كما أكد مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية أن الدبلوماسية البحرينية ستواصل مسيرتها الناجحة في تعزيز منجزات مملكة البحرين وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون المشترك مع دول العالم، لما فيه الخير والنفع لمملكة البحرين، بفضل توجيهات ودعم جلالته اللامحدود، ضارعًا إلى المولى القدير أن يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والعافية دومًا لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار في المملكة.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين.
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