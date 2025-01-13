خالد بن أحمد آل خليفة: الدبلوماسية البحرينية ستواصل مسيرتها الناجحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬أكد‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للشؤون‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬أن‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬ستواصل‭ ‬مسيرتها‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬منجزات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتوثيق‭ ‬أواصر‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬الخير‭ ‬والنفع‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بفضل‭ ‬توجيهات‭ ‬ودعم‭ ‬جلالته‭ ‬اللامحدود،‭ ‬ضارعًا‭ ‬إلى‭ ‬المولى‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالته‭ ‬ويمتعه‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬دومًا‭ ‬لمواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للشؤون‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

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