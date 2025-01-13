وزير الخارجية: إنجازات مشرفة للدبلوماسية البحرينية على مدار أكثر من نصف قرن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وعظيم‭ ‬امتنانه‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لما‭ ‬يوليه‭ ‬جلالته،‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬كبير‭ ‬ودعم‭ ‬متواصل‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬البحرينية‭ ‬للاضطلاع‭ ‬بمسؤولياتها‭ ‬في‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬والصداقة‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬ورعاية‭ ‬مصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

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‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬البرقية‭ ‬جدد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العهد‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بأنهم‭ ‬على‭ ‬الدرب‭ ‬سائرون‭ ‬بعزيمة‭ ‬صادقة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬مستنيرين‭ ‬بحكمة‭ ‬جلالته‭ ‬المعهودة‭ ‬ورؤيته‭ ‬الثاقبة،‭ ‬وبتوجيهات‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬الكرام‭. ‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

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