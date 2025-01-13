وزير الخارجية: إنجازات مشرفة للدبلوماسية البحرينية على مدار أكثر من نصف قرن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، رفع فيها باسمه ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الخارجية إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، والذي تفضل به جلالته بتخصيص الرابع عشر من يناير من كل عام للاحتفاء بمسيرة الدبلوماسية البحرينية العريقة، وما حققته من إنجازات مشرفة على مدار أكثر من نصف قرن من الزمن.
وأعرب وزير الخارجية في البرقية عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لجلالة الملك المعظم لما يوليه جلالته، من اهتمام كبير ودعم متواصل للدبلوماسية البحرينية للاضطلاع بمسؤولياتها في مد جسور التعاون والصداقة مع كافة دول العالم ورعاية مصالح الوطن والمواطنين في الخارج وتعزيز مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفي ختام البرقية جدد وزير الخارجية العهد لجلالة الملك المعظم بأنهم على الدرب سائرون بعزيمة صادقة نحو تعزيز مسيرة مملكة البحرين الدبلوماسية، مستنيرين بحكمة جلالته المعهودة ورؤيته الثاقبة، وبتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في تحقيق كل ما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين الكرام.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين.
كلمات دالة
MENAFN13012025000055011008ID1109086481
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.