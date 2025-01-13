بريف تسعى لكتابة المزيد من النجاحات في العام الجديد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
يعتبر عام 2024 عاما استثنائيا بالنسبة لمنظمة بريف البحرينية، التي نجحت في تسجيل إنجازات تاريخية في هذا العام، من خلال الأرقام القياسية التي سجلتها والتوسع العالمي عبر بطولة BRAVE CF لفنون القتال المختلطة للمحترفين.
فقد استطاعت منظمة بريف في عام 2024 ومن خلال بطولة BRAVE CF
من تسجيل رقم قياسي جديد عبر تنظيمها لهذه البطولة في 35 دولة، حيث بدأتها بأولى الفعاليات في موريشيوس، ومن ثم هولندا والصين وبلغاريا والنمسا، والذي عزز من مكانتها كمنظمة رائدة في صناعة الرياضة والترفيه الرياضي لاسيما في لعبة فنون القتال المختلطة.
وأصبحت بريف في عام 2024 منظمة فنون القتال المختلطة الأكثر انتشارا في قارة أوروبا، بعدما رفعت من معدل تنظيمها لبطولة BRAVE CF إلى 16 دولة أوروبية، كما رفعت من معدل تنظيمها للبطولة في قارة آسيا إلى 13 دولة، وعززت من تواجدها القوي في قارة أفريقيا من خلال تنظيمها للحدث الرابع في موريشيوس، والتي تؤكد من خلاله التزامها في تطوير وارتقاء هذه الرياضة في القارة الأفريقية والعالم بأكمله.
ويعتبر الحدث الأبرز في عام 2024، تنظيم بريف لأول قتال في رياضة فنون القتال المختلطة يجمع بين مقاتلين من الهند ومقاتلين من باكستان، والذي عزز من جهودها في دعم رياضة فنون القتال المختلطة في جنوب آسيا.
بالإضافة ذلك، أقامت منظمة بريف العديد من الشراكات الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك صفقتها الرائدة مع Swerve TV لتوسيع نطاق البث العالمي والاتفاقية التاريخية التي أبرمتها مع TIG Holdings ، إلى جانب توقيعها عقد شراكة مع شركة بتلكو، الرائدة في عالم الاتصالات بمملكة البحرين، وذلك لتعزيز تجربة الجماهير والمشجعين للوصول إلى المحتوى الرياضي القتالي المتميز بسهولة أكثر
وشهد عام 2024 تتويج 4 مقاتلين جدد بالقب العالمي في BRAVE CF ، حيث حصل لويز كادو على لقب الوزن الخفيف السوبر، ليصبح البطل البرازيلي السادس في BRAVE CF ، والذي عزز العلاقة القوية التي تربط BRAVE CF بالبرازيل. وحصل بافيل ديليدكو على لقب الوزن الثقيل، فيما صنع إركو جون التاريخ بفوزه بحزام الوزن الثقيل الخفيف، حيث يعتبر فوز كلاهما باللقب العالمي لحظتان بارزتان في رياضة فنون القتال المختلطة الأوروبية. كما أصبح نيكولاس هويندي من زيمبابوي بطل وزن البانتام في بطولة BRAVE CF 91، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على التأثير المتنامي الذي أحدثته BRAVE CF في قارة أفريقيا.
كما شهد عام 2024 عودة النجم العالمي محمد موكاييف للمشاركة في BRAVE CF ، إلى جانب العودة لنجم فنون القتال المختلطة «فخر البحرين» المقاتل حمزة الكوهجي، الذي سجل حضورا قويا في BRAVE CF 91. وتتطلع منظمة بريف البحرينية في أن تواصل حصد النجاحات في عام 2025، من أجل تعزيز تأثيرها العالمي باعتبارها منظمة فنون القتال المختلطة الأكثر انتشارا في العالم.
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