Tuesday, 14 January 2025 02:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بريف تسعى لكتابة المزيد من النجاحات في العام الجديد

1/13/2025 7:11:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يعتبر‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬عاما‭ ‬استثنائيا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمنظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية،‭ ‬التي‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬إنجازات‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬التي‭ ‬سجلتها‭ ‬والتوسع‭ ‬العالمي‭ ‬عبر‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين‭.‬

فقد‭ ‬استطاعت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF
‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬جديد‭ ‬عبر‭ ‬تنظيمها‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬35‭ ‬دولة،‭ ‬حيث‭ ‬بدأتها‭ ‬بأولى‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬موريشيوس،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬هولندا‭ ‬والصين‭ ‬وبلغاريا‭ ‬والنمسا،‭ ‬والذي‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬كمنظمة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الرياضة‭ ‬والترفيه‭ ‬الرياضي‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

وأصبحت‭ ‬بريف‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬منظمة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬الأكثر‭ ‬انتشارا‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬أوروبا،‭ ‬بعدما‭ ‬رفعت‭ ‬من‭ ‬معدل‭ ‬تنظيمها‭ ‬لبطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬دولة‭ ‬أوروبية،‭ ‬كما‭ ‬رفعت‭ ‬من‭ ‬معدل‭ ‬تنظيمها‭ ‬للبطولة‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬دولة،‭ ‬وعززت‭ ‬من‭ ‬تواجدها‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬أفريقيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيمها‭ ‬للحدث‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬موريشيوس،‭ ‬والتي‭ ‬تؤكد‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬التزامها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وارتقاء‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الأفريقية‭ ‬والعالم‭ ‬بأكمله‭.‬

ويعتبر‭ ‬الحدث‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬تنظيم‭ ‬بريف‭ ‬لأول‭ ‬قتال‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬الهند‭ ‬ومقاتلين‭ ‬من‭ ‬باكستان،‭ ‬والذي‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬آسيا‭.‬

بالإضافة‭ ‬ذلك،‭ ‬أقامت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬صفقتها‭ ‬الرائدة‭ ‬مع‭ ‬ Swerve ‭ ‬ TV ‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬البث‭ ‬العالمي‭ ‬والاتفاقية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬أبرمتها‭ ‬مع‭ ‬ TIG ‭ ‬ Holdings ،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توقيعها‭ ‬عقد‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الاتصالات‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬الجماهير‭ ‬والمشجعين‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المحتوى‭ ‬الرياضي‭ ‬القتالي‭ ‬المتميز‭ ‬بسهولة‭ ‬أكثر

وشهد‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬تتويج‭ ‬4‭ ‬مقاتلين‭ ‬جدد‭ ‬بالقب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬لويز‭ ‬كادو‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف‭ ‬السوبر،‭ ‬ليصبح‭ ‬البطل‭ ‬البرازيلي‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬والذي‭ ‬عزز‭ ‬العلاقة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬بالبرازيل‭. ‬وحصل‭ ‬بافيل‭ ‬ديليدكو‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل،‭ ‬فيما‭ ‬صنع‭ ‬إركو‭ ‬جون‭ ‬التاريخ‭ ‬بفوزه‭ ‬بحزام‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬الخفيف،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬فوز‭ ‬كلاهما‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭ ‬لحظتان‭ ‬بارزتان‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬الأوروبية‭. ‬كما‭ ‬أصبح‭ ‬نيكولاس‭ ‬هويندي‭ ‬من‭ ‬زيمبابوي‭ ‬بطل‭ ‬وزن‭ ‬البانتام‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91،‭ ‬مما‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬التأثير‭ ‬المتنامي‭ ‬الذي‭ ‬أحدثته‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬أفريقيا‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬عودة‭ ‬النجم‭ ‬العالمي‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العودة‭ ‬لنجم‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬‮«‬فخر‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬المقاتل‭ ‬حمزة‭ ‬الكوهجي،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬حضورا‭ ‬قويا‭ ‬في‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭. ‬وتتطلع‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬حصد‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬تأثيرها‭ ‬العالمي‭ ‬باعتبارها‭ ‬منظمة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬الأكثر‭ ‬انتشارا‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

MENAFN13012025000055011008ID1109086474

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث