بريف تسعى لكتابة المزيد من النجاحات في العام الجديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

يعتبر‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬عاما‭ ‬استثنائيا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمنظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية،‭ ‬التي‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬إنجازات‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬التي‭ ‬سجلتها‭ ‬والتوسع‭ ‬العالمي‭ ‬عبر‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين‭.‬

فقد‭ ‬استطاعت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭

‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬جديد‭ ‬عبر‭ ‬تنظيمها‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬35‭ ‬دولة،‭ ‬حيث‭ ‬بدأتها‭ ‬بأولى‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬موريشيوس،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬هولندا‭ ‬والصين‭ ‬وبلغاريا‭ ‬والنمسا،‭ ‬والذي‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬كمنظمة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الرياضة‭ ‬والترفيه‭ ‬الرياضي‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

وأصبحت‭ ‬بريف‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬منظمة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬الأكثر‭ ‬انتشارا‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬أوروبا،‭ ‬بعدما‭ ‬رفعت‭ ‬من‭ ‬معدل‭ ‬تنظيمها‭ ‬لبطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬دولة‭ ‬أوروبية،‭ ‬كما‭ ‬رفعت‭ ‬من‭ ‬معدل‭ ‬تنظيمها‭ ‬للبطولة‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬دولة،‭ ‬وعززت‭ ‬من‭ ‬تواجدها‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬أفريقيا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيمها‭ ‬للحدث‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬موريشيوس،‭ ‬والتي‭ ‬تؤكد‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬التزامها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وارتقاء‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الأفريقية‭ ‬والعالم‭ ‬بأكمله‭.‬

ويعتبر‭ ‬الحدث‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬تنظيم‭ ‬بريف‭ ‬لأول‭ ‬قتال‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬الهند‭ ‬ومقاتلين‭ ‬من‭ ‬باكستان،‭ ‬والذي‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬آسيا‭.‬

بالإضافة‭ ‬ذلك،‭ ‬أقامت‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬صفقتها‭ ‬الرائدة‭ ‬مع‭ ‬ Swerve ‭ ‬ TV ‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬البث‭ ‬العالمي‭ ‬والاتفاقية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬أبرمتها‭ ‬مع‭ ‬ TIG ‭ ‬ Holdings ،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توقيعها‭ ‬عقد‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو،‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الاتصالات‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬الجماهير‭ ‬والمشجعين‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المحتوى‭ ‬الرياضي‭ ‬القتالي‭ ‬المتميز‭ ‬بسهولة‭ ‬أكثر

وشهد‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬تتويج‭ ‬4‭ ‬مقاتلين‭ ‬جدد‭ ‬بالقب‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬لويز‭ ‬كادو‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الوزن‭ ‬الخفيف‭ ‬السوبر،‭ ‬ليصبح‭ ‬البطل‭ ‬البرازيلي‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬والذي‭ ‬عزز‭ ‬العلاقة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬بالبرازيل‭. ‬وحصل‭ ‬بافيل‭ ‬ديليدكو‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل،‭ ‬فيما‭ ‬صنع‭ ‬إركو‭ ‬جون‭ ‬التاريخ‭ ‬بفوزه‭ ‬بحزام‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬الخفيف،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬فوز‭ ‬كلاهما‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭ ‬لحظتان‭ ‬بارزتان‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬الأوروبية‭. ‬كما‭ ‬أصبح‭ ‬نيكولاس‭ ‬هويندي‭ ‬من‭ ‬زيمبابوي‭ ‬بطل‭ ‬وزن‭ ‬البانتام‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91،‭ ‬مما‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬التأثير‭ ‬المتنامي‭ ‬الذي‭ ‬أحدثته‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬أفريقيا‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬عودة‭ ‬النجم‭ ‬العالمي‭ ‬محمد‭ ‬موكاييف‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العودة‭ ‬لنجم‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬‮«‬فخر‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬المقاتل‭ ‬حمزة‭ ‬الكوهجي،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬حضورا‭ ‬قويا‭ ‬في‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭. ‬وتتطلع‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬حصد‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬تأثيرها‭ ‬العالمي‭ ‬باعتبارها‭ ‬منظمة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬الأكثر‭ ‬انتشارا‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬