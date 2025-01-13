الأهلي يخسر أمام شباب أهلي دبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
خسر الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أمام مستضيفه شباب أهلي دبي بصعوبة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الإثنين على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم الرياضية في مدينة دبي، وذلك في الجولة الخامسة ضمن دوري غرب آسيا لكرة السلة (واصل) بنتيجة (88/91).
وجاءت نتائج الفترات كالتالي: الفترة الأولى (21-16) لصالح الأهلي، والفترة الثانية (18-22) لصالح شباب أهلي دبي، والفترة الثالثة (23-31) لصالح شباب أهلي دبي، والفترة الرابعة (26-22) لصالح الأهلي.
وبهذه النتيجة أصبح رصيد الأهلي 6 نقاط من فوز وأربع هزائم، ويقع ترتيبه في المركز الثالث ضمن مجموعته، بينما وصل شباب أهلي دبي إلى نقطته التاسعة محتلا المركز الثاني خلف المتصدر الكويت الكويتي.
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