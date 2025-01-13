الأهلي يخسر أمام شباب أهلي دبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

خسر‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬أمام‭ ‬مستضيفه‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬بصعوبة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بينهما‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الشيخ‭ ‬سعيد‭ ‬بن‭ ‬مكتوم‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دبي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬واصل‭) ‬بنتيجة‭ (‬88/91‭).‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ (‬21-16‭) ‬لصالح‭ ‬الأهلي،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ (‬18-22‭) ‬لصالح‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي،‭ ‬والفترة‭ ‬الثالثة‭ (‬23-31‭) ‬لصالح‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ (‬26-22‭) ‬لصالح‭ ‬الأهلي‭.‬

وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬الأهلي‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وأربع‭ ‬هزائم،‭ ‬ويقع‭ ‬ترتيبه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعته،‭ ‬بينما‭ ‬وصل‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬إلى‭ ‬نقطته‭ ‬التاسعة‭ ‬محتلا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خلف‭ ‬المتصدر‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭.‬