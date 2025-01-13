فليك فخور بلقب السوبر.. وأنشيلوتي غاضب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعرب‭ ‬هانسي‭ ‬فليك،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬بالنادي‭ ‬واللاعبين‭ ‬والجماهير‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬قيادته‭ ‬للفريق‭ ‬للتتويج‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسباني‭.‬

وتوج‭ ‬فريق‭ ‬برشلونة‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسباني‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الغريم‭ ‬التقليدي‭ ‬5‭/‬2‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بالسعودية،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تستضيف‭ ‬البطولة‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭.‬

وقال‭ ‬فليك‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬قدم‭ ‬الفريق‭ ‬أداء‭ ‬رائعا‭ ‬يستحق‭ ‬الإشادة،‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬جماهيرية‭ ‬مذهلة‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬المباراة،‭ ‬نحن‭ ‬لا‭ ‬ننظر‭ ‬للتاريخ،‭ ‬بل‭ ‬نركز‭ ‬على‭ ‬الحاضر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬أنفسنا‭ ‬وتحقيق‭ ‬النجاحات‭ ‬لبرشلونة‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬تفاصيل‭ ‬المباراة‭ ‬قال‭ ‬فليك‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬هدف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الأول،‭ ‬عدنا‭ ‬بسرعة،‭ ‬والطريقة‭ ‬التي‭ ‬واصلنا‭ ‬بها‭ ‬اللعب‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭ ‬كانت‭ ‬مذهلة،‭ ‬أحببت‭ ‬كيف‭ ‬دافعنا‭ ‬كمجموعة،‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬حالة‭ ‬الطرد،‭ ‬كان‭ ‬أداء‭ ‬اللاعبين‭ ‬رائعا‭ ‬ويعكس‭ ‬روح‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬المباراة‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬الفريقين‭ ‬يمتلكان‭ ‬قوة‭ ‬كبيرة،‭ ‬لكننا‭ ‬لعبنا‭ ‬بطريقة‭ ‬رائعة،‭ ‬ومن‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتعلم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬نلعبها،‭ ‬ونقوم‭ ‬بتحليل‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬لتحسين‭ ‬فريقنا،‭ ‬فلدينا‭ ‬نقاط‭ ‬قوة‭ ‬واضحة،‭ ‬لكننا‭ ‬ندرك‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬نحتاج‭ ‬العمل‭ ‬عليها‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬يرى‭ ‬نجم‭ ‬فريق‭ ‬برشلونة‭ ‬وأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬المباراة؛‭ ‬البرازيلي‭ ‬رافينيا،‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬استحق‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭ ‬عن‭ ‬جدارة،‭ ‬بعد‭ ‬المجهود‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬اللاعبون،‭ ‬متغلبين‭ ‬على‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬واجهتهم‭ ‬في‭ ‬المباراة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬من‭ ‬الرائع‭ ‬أن‭ ‬نبدأ‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬بتحقيق‭ ‬لقب‭ ‬كبير‭ ‬مثل‭ ‬كأس‭ ‬السوبر،‭ ‬كنا‭ ‬ندرك‭ ‬قوة‭ ‬المنافس،‭ ‬ولذلك‭ ‬لعبنا‭ ‬بجدية‭ ‬كبيرة‭ ‬حتى‭ ‬حققنا‭ ‬هدفنا‭ ‬وتوجنا‭ ‬باللقب‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أبدى‭ ‬كارلو‭ ‬أنشيلوتي،‭ ‬مدرب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬غضبه‭ ‬الشديد‭ ‬من‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬بالمؤتمر‭ ‬الصحفي‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نقدم‭ ‬الأداء‭ ‬المطلوب،‭ ‬وأنا‭ ‬مستاء‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬برشلونة‭ ‬استحق‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬مدرب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬غاضبون‭ ‬من‭ ‬النتيجة،‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬علينا‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭ ‬والاستعداد‭ ‬للمباراة‭ ‬المقبلة‭ ‬بأفضل‭ ‬ما‭ ‬يمكن،‭ ‬فنحن‭ ‬لم‭ ‬ندافع‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬ظهر‭ ‬بوضوح‭ ‬بعد‭ ‬تسجيلنا‭ ‬الهدف‭ ‬الأول،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬منافسنا‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬بطريقة‭ ‬جماعية،‭ ‬واستفاد‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الميزة،‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تغب‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬الفريق،‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬تعرضهم‭ ‬لحالة‭ ‬الطرد‮»‬‭.‬