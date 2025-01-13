تطلعات.. في اليوم الدبلوماسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

توقيت‭ ‬نشر‭ ‬تلك‭ ‬الوثيقة‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باليوم‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬14‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬ويشير‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬عمل‭ ‬الخارجية،‭ ‬حيث‭ ‬تحولت‭ ‬دائرة‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1971‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وقد‭ ‬حفظت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اسم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بإطلاق‭ ‬اسم‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬أكاديمية‭ ‬الدراسات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬بموجب‭ ‬مرسوم‭ ‬ملكي‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2019‭.‬

ولعله‭ ‬من‭ ‬محاسن‭ ‬الصدف‭ ‬كذلك،‭ ‬أن‭ ‬يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬بشأن‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف،‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬رد‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬أنها‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬توظيف‭ ‬108‭ ‬بحرينيين‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الماضية،‭ ‬وأن‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬بالوزارة‭ ‬يبلغ‭ ‬17‭ ‬موظفا،‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬7 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬العدد‭ ‬الكلي‭. ‬

وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬تقوم‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتحظى‭ ‬بدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وتواصل‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إقليميا‭ ‬ودوليا،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬تواصل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬العربي‭ ‬المشترك،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رئاستها‭ ‬الدورة‭ ‬العربية‭ ‬الحالية‭. ‬

ركائز‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬البحرينية‭ ‬تقوم‭ ‬على‭: ‬‮«‬السلام،‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‮»‬‭.. ‬ولها‭ ‬مبادئ‭ ‬راسخة‭ ‬ورؤية‭ ‬حضارية‭ ‬ورسالة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬وأهداف‭ ‬استراتيجية‭ ‬شاملة‭ ‬ومتكاملة،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرصد‭ ‬والمتابعة‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬وعلى‭ ‬تعاقب‭ ‬أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة‭ ‬عليها،‭ ‬شهدت‭ ‬التطور‭ ‬المهني،‭ ‬والتقدم‭ ‬النوعي،‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬شؤونها‭ ‬واختصاصاتها،‭ ‬وهي‭ ‬مؤسسة‭ ‬سيادية،‭ ‬محل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬من‭ ‬الجميع‭.‬

وبحجم‭ ‬الجهود‭ ‬المخلصة،‭ ‬والإنجازات‭ ‬المتميزة،‭ ‬والإسهامات‭ ‬المتعددة،‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬كادر‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البلاد،‭ ‬فإن‭ ‬ثمة‭ ‬تطلعات‭ ‬وتحديات‭ ‬يواجهها‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬وسفاراتنا‭ ‬بالخارج‭.. ‬لعل‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬نقص‭ ‬الكادر‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬والإداري‭ ‬والفني،‭ ‬بجانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬والمقترحات،‭ ‬التي‭ ‬أدرك‭ ‬أن‭ ‬د‭. ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بجزء‭ ‬كبير‭ ‬منها،‭ ‬ونتمنى‭ ‬منه‭ ‬أن‭ ‬يخصص‭ ‬لقاء‭ ‬مباشرا‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬سفير،‭ ‬وكل‭ ‬إدارة‭ ‬بالوزارة،‭ ‬للاطلاع‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬التحديات‭ ‬والمعوقات،‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬فرص‭ ‬وإنجازات‭.‬

مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬اليوم‭ ‬أصبحت‭ ‬أكثر‭ ‬تشعبا‭ ‬وتداخلا،‭ ‬وتفاعلا‭ ‬مع‭ ‬توجهات‭ ‬الدولة‭.. ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬عمل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬محصورا‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬رعاية‭ ‬مصالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬والتمثيل‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬للدولة‭ ‬فقط‭.. ‬لقد‭ ‬ظهرت‭ ‬مفاهيم‭ ‬عصرية‭ ‬جديدة،‭ ‬فرضت‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬مواكبة‭ ‬التغييرات‭ ‬والتطورات‭.. ‬أبرزها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬البرلمانية،‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬الإنسانية،‭ ‬والحقوقية،‭ ‬والإعلامية،‭ ‬والثقافية،‭ ‬والرياضية‭.. ‬وكذلك‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الشعبية‭ ‬وغيرها‭.. ‬وتلك‭ ‬مسألة‭ ‬وطنية‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬الأهمية‭.. ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الدبلوماسي‭.‬