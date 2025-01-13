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اجتماعات الرياض ومستقبل سوريا

1/13/2025 7:03:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاجتماعات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الرياض‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاجتماع‭ ‬العربي‭ ‬أو‭ ‬الاجتماع‭ ‬العربي‭ ‬الغربي،‭ ‬لها‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬بما‭ ‬انتهت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬نتائج‭.‬

الأهمية‭ ‬الكبرى‭ ‬لهذه‭ ‬الاجتماعات‭ ‬انها‭ ‬حددت‭ ‬بدقة‭ ‬الموقف‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬والتطورات‭ ‬فيها‭ ‬حاليا‭ ‬ومستقبلا،‭ ‬والمبادئ‭ ‬والاعتبارات‭ ‬التي‭ ‬على‭ ‬أساسها‭ ‬سيتم‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للقيادة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

هذه‭ ‬المبادئ‭ ‬كما‭ ‬حددها‭ ‬البيان‭ ‬الختامي‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭:‬

1‭ ‬ ‭ ‬تأكيد‭ ‬وحدة‭ ‬واستقلال‭ ‬سوريا‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭.‬

2‭ ‬ ‭ ‬دعم‭ ‬عملية‭ ‬انتقالية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬تتمثل‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬السورية‭ ‬وتحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الجميع‭ ‬وبمشاركة‭ ‬مختلف‭ ‬مكونات‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭.‬

3‭ ‬ ‭ ‬أن‭ ‬سوريا‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬مكانا‭ ‬للإرهاب‭ ‬والجماعات‭ ‬الإرهابية‭.‬

4‭ ‬ ‭ ‬إدانة‭ ‬أي‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬أو‭ ‬خرق‭ ‬لسيادتها‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬رفض‭ ‬التوغل‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭.‬

تحديد‭ ‬هذ‭ ‬المبادئ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭. ‬فمن‭ ‬المفهوم‭ ‬أن‭ ‬التزام‭ ‬القيادة‭ ‬الجديدة‭ ‬بهذه‭ ‬المبادئ‭ ‬سيحدد‭ ‬مدى‭ ‬ما‭ ‬ستحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬عربي‭.‬

ومن‭ ‬شأن‭ ‬تحديد‭ ‬هذه‭ ‬المبادئ‭ ‬العربية‭ ‬أن‭ ‬يشجع‭ ‬القيادة‭ ‬السورية‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بها‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬اساسها‭.‬

هذا‭ ‬أمر‭ ‬مهم‭ ‬لأنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التصريحات‭ ‬والمواقف‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬القيادة‭ ‬السورة‭ ‬الجديدة‭ ‬سواء‭ ‬حول‭ ‬المرحلة‭ ‬الانتقالية‭ ‬وطبيعتها‭ ‬أو‭ ‬حول‭ ‬مواقف‭ ‬سوريا‭ ‬وعلاقاتها‭ ‬العربية‭ ‬هي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬إيجابية‭.. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬خافيا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مخاوف‭ ‬جدية‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬والمجتمع‭ ‬السوري‭ ‬حول‭ ‬مدى‭ ‬الالتزام‭ ‬عمليا‭ ‬بالمواقف‭ ‬المعلنة‭. ‬وهناك‭ ‬مخاوف‭ ‬أيضا‭ ‬عربية‭ ‬معروفة‭.‬

لهذا‭ ‬فإن‭ ‬التأكيد‭ ‬عربيا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬والمبادئ‭ ‬باعتبارها‭ ‬موقفا‭ ‬عربيا‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬كما‭ ‬ذكرنا‭ ‬أن‭ ‬يشجع‭ ‬القيادة‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بها‭ ‬عمليا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬والوفاء‭ ‬بما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬وعود‭.‬

وتحديد‭ ‬الموقف‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬مسؤولين‭ ‬غربيين‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬حشد‭ ‬الدعم‭ ‬الدولي‭ ‬للقيادة‭ ‬الجديدة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأسس‭ ‬والمبادئ‭.‬

غير‭ ‬هذه‭ ‬الاعتبارات‭ ‬يعتبر‭ ‬الموقف‭ ‬العربي‭ ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تلعبه‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬عموما‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬مستقبل‭ ‬سوريا‭ ‬عاملا‭ ‬حاسما‭ ‬لأسباب‭ ‬خطيرة‭ ‬الكل‭ ‬يعلم‭ ‬بها‭.‬

الكل‭ ‬يعلم‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تطرح‭ ‬فيه‭ ‬القيادة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬تصوراتها‭ ‬ورؤاها‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬البلاد‭ ‬وتحدد‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬موقفها،‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬قوى‭ ‬ودولا‭ ‬أخرى‭ ‬لديها‭ ‬مخططات‭ ‬خطيرة‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬سوريا‭.‬

هناك‭ ‬مخططات‭ ‬معلنة‭ ‬معروفة،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬مخططات‭ ‬إسرائيل،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إثارة‭ ‬الصراع‭ ‬الطائفي‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬سوريا،‭ ‬وتقوم‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬صراحة‭ ‬إلى‭ ‬تقسيم‭ ‬البلاد‭ ‬إلى‭ ‬كيانات‭ ‬صغيرة‭.‬

بعبارة‭ ‬أخرى‭ ‬هذه‭ ‬المخططات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬كدولة‭ ‬عربية‭ ‬موحدة‭ ‬وتريد‭ ‬أن‭ ‬تجعل‭ ‬منها‭ ‬قاعدة‭ ‬لمشروع‭ ‬توسعي‭ ‬يستهدف‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

يجب‭ ‬ألا‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬البال‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬شرعت‭ ‬فعلا‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مخططها‭ ‬بالعدوان‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬واحتلال‭ ‬أراض‭ ‬سورية‭ ‬واسعة،‭ ‬وتعلن‭ ‬صراحة‭ ‬أنها‭ ‬تعتزم‭ ‬إبقاء‭ ‬احتلالها‭ ‬هذا‭. ‬ولا‭ ‬تخفي‭ ‬إسرائيل‭ ‬أنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تقسيم‭ ‬سوريا‭ ‬وإنهائها‭ ‬كدولة‭ ‬عربية‭ ‬موحدة‭. ‬وكخطوة‭ ‬أساسية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المخطط‭ ‬قامت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بتدمير‭ ‬كل‭ ‬القوة‭ ‬العسكرية‭ ‬السورية‭.‬

الدول‭ ‬العربية‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬حاسمة‭ ‬الآن‭ ‬وفي‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬ردع‭ ‬ومواجهة‭ ‬هذه‭ ‬المخططات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تستهدف‭ ‬سوريا‭ ‬وحدها‭ ‬وإنما‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

الدول‭ ‬العربية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬موقفها‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الرياض‭ ‬أو‭ ‬غيرها،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬حزما‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذه‭ ‬المخططات‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬أو‭ ‬قوة‭ ‬أخرى‭.‬

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